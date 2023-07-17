يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الصناعي هذا الأسبوع في نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الصناعي على السلام والأمن في العالم.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الصناعي الناشئة، التي يمكن أن تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الصناعي.

وسيرأس وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي النقاش يوم الثلاثاء.

وفي يونيو/حزيران، أيّد الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحاً قدّمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الصناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الصناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.