قال محاميان ألمانيان الاثنين، إن ما يجري في المخيمات المكتظة باللاجئين في ألمانيا يمكن اعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأشار المحاميان هالي وينفريد كلوث وجاكوب يونغهانز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أنه "داخل أماكن الإقامة الكبيرة لا يمكن الحدّ من المشكلات. البلديات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية أيضاً والحظر الدولي على التمييز وسوء المعاملة داخل المخيمات".

وقال المحاميان إن "ألمانيا تحتضن عديداً من المخيمات الكبيرة والجماعية لإيواء اللاجئين، ويقيم داخل كل منها مئات الأشخاص في مساحة ضيقة لا يتمتعون فيها بالخصوصية، هذا بحدّ ذاته انتهاك بحقهم".

وأشارا استناداً إلى شهادات عدد من اللاجئين إلى أن "سكان المخيمات لا يتمتعون بخصوصية ولا حماية كافية".

ووفقاً لوزارة الداخلية في ولاية سكسونيا الألمانية التي تحتوي على 37 مخيماً كبيراً، فإن المخيمات كبيرة بما يكفي "لكن لا يمكن استخدام كل المساحات نظراً إلى أعداد العائلات اللاجئة، وعمليات الترميم". وكشفت أنه في الجزء العلوي من أحد المخيمات جرى إيواء 260 شخصاً معاً.

ويطالب المحاميان بعد مشاورات مع خبراء ومجموعات بحثية إيطالية وبلجيكية ونرويجية وكندية ولبنانية بإقامة مخيمات أصغر غير مكتظة، يقيم فيها 50 شخصاً بدلاً من مئات، وهو ما أكده باحثون ألمان أيضاً دعموا هذه الفكرة.

وقال المحاميان في إفادتهما إن "الإقامة في ملاجئ كبيرة تعرّض اللاجئين لمخاطر كثيرة، مما يعني أيضاً أنهم أسوأ حالاً بدلاً من أن يكونوا أفضل حالاً".

وأوضح المحامي كلوث أن "هذا يتعارض مع اللوائح الأوروبية. نرى أنه في حالات معينة تكون الخيارات المتاحة لإيواء اللاجئين محدودة، لكن المساكن الصغيرة هي السبيل الوحيد لمعالجة الأمر".

من جانبه قال المحامي جاكوب يونغهانز إن "المساكن المكتظة وُجدَت في المقام الأول للسيطرة على اللاجئين، لا سبب مقنعاً آخر لإيواء عديد من الأشخاص في مكان ضيق، بغضّ النظر عن وضع إقامتهم واحتياجاتهم الفردية".

وأضاف أن "وضع اللاجئين في تلك المخيمات أصبح أكثر صعوبة، لأن أماكن الإقامة بعيدة عن المراكز الحضرية. وبالتالي سيُستبعَد اللاجئون مكانياً واجتماعياً من بقية المجتمع".