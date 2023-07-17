أكد الكرملين الاثنين أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00ت.غ) "انتهى عملياً"، مؤكداً أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فوراً" عندما تُلبَّى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "اتفاق البحر الأسود انتهى عملياً اليوم" الاثنين، مضيفاً: "ما إن يلبَّى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) حتى تعود روسيا فوراً إلى الاتفاق حول الحبوب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً أنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وكان الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر مواني البحر الأسود.

وربطت موسكو التمديد بتنفيذ مطالب، منها إعادة ربط المصرف الروسي المتخصص بالزراعة "روسيلخوزبنك" بنظام "سويفت" المصرفي العالمي، واستئناف تسليمها آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى المواني الأجنبية.

ومُدّدَت الاتفاقية 3 مرات، فسهّلَت أطناناً من الحبوب والموادّ الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شنّ موسكو عملياتها العسكرية.

وسمحت صفقة حبوب البحر الأسود لثلاثة موانٍ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والموادّ الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تَحرُّك أول سفينة في 1 أغسطس/آب 2022 حتى صباح اليوم.