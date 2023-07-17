قال سفير قطر لدى أنقرة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقَبة للدوحة "بالغة الأهمية"، وستتناول سُبل توسيع الاستثمارات وتسهم بترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير في تصريحات لوكالة الأناضول بشأن زيارة الرئيس أردوغان الرسمية لقطر الثلاثاء ضمن جولته الخليجية، وانعكاساتها على العلاقات القطرية-التركية، إن "العلاقات بين البلدين تعد استراتيجية، ونحن نحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، التي تطورت وامتدّت لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية وغيرها".

ولفت إلى أن "علاقات البلدين خلال السنوات الخمسين الماضية مرت بعديد من المحطات والتحديات حتى تبلورت ووصلت إلى ما هي عليه اليوم من التميز والقوة".

وذكر أن بين البلدين "عديداً من مجالات التعاون المشتركة، ويعمل الجانبان دائماً لتوسيع هذه المجالات، وإزالة العوائق التي قد تعترض تحقيق النجاح المأمول منها".

كما لفت آل ثاني إلى أن مجالات التعاون بين البلدين "مرنة للغاية وتتكيف تبعاً للظروف والأوضاع".

وأردف: "على سبيل المثال كانت الجمهورية التركية من الشركاء الموثوقين الذين شاركوا معنا بتنظيم بطولة استثنائية لكأس العالم (فيفا قطر 2022)، وفي المقابل هبّت دولة قطر واستنفرت على المستويات كافة لمساعدة أشقائنا الأتراك خلال فاجعة الزلازل التي ضربت تركيا (في 6 فبراير/شباط الماضي)".

ونوّه السفير القطري بأن "العلاقات الثنائية بين الجانبين متينة بالفعل، وبينهما تنسيق وتعاون مشترك في كثير من المجالات، وعمل مستمر لتطوير العلاقات".

وتابع: "ولكن بالطبع زيارات القادة وكبار المسؤولين تعطي زخماً ودفعة للعلاقات الثنائية، كما أنها فرصة حقيقية لمناقشة عديد من القضايا والتباحث بشأنها بين المختصين من الجانبين، وإيجاد حلول سريعة للتحديات الراهنة".

فرص الاستثمار الواعدة

ولفت السفير آل ثاني إلى أن "الجمهورية التركية تتميز بموقعها الجغرافي الفريد، وتقدُّمها الصناعي والتقني الكبير، وبنيتها التحتية المتينة، وخدماتها العامة الممتازة، مما يجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار".

وأضاف: "تركيا باتت من الوجهات المفضلة لمواطنينا سواء للاستثمار أو السياحة أو التعليم، لذا فمن المرجح مناقشة فرص الاستثمار الواعدة في الجمهورية التركية أو الفرص التي تقدِّمها دولة قطر للمستثمرين الأتراك والامتيازات والحوافز التي تترافق معها، بخاصة مع المكانة المميزة التي تحتلها دولة قطر عالمياً وإقليمياً".