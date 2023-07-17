أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في استمرار اتفاقية الحبوب، وأنه سيتواصل معه قريباً في هذا الصدد.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بإسطنبول، الاثنين، قبيل انطلاقه في جولة خليجية تبدأ من السعودية: "على الرغم من التصريحات (المتحفّظة على تمديد الاتفاقية) الصادرة اليوم أؤمن أن الرئيس الروسي بوتين يرغب في استمرار هذا الجسر الإنساني".

وتابع: "ربما نتخذ خطواتنا عبر اتصال هاتفي مع بوتين من دون أن ننتظر حلول أغسطس/آب

وأكّد الكرملين في وقت سابق من يوم الاثنين، أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00ت.غ) "انتهى عملياً"، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فوراً" عندما تُلبَّى شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "اتفاق البحر الأسود انتهى عملياً اليوم" الاثنين، مضيفاً: "ما إن يلبَّى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) حتى تعود روسيا فوراً إلى الاتفاق حول الحبوب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً أنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وكان الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر موانئ البحر الأسود.

وربطت موسكو التمديد بتنفيذ مطالب، منها إعادة ربط المصرف الروسي المتخصص بالزراعة "روسيلخوزبنك" بنظام "سويفت" المصرفي العالمي، واستئناف تسليمها آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.

ومُدّدَت الاتفاقية 3 مرات، فسهّلَت أطناناً من الحبوب والموادّ الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شنّ موسكو عملياتها العسكرية.

وسمحت صفقة حبوب البحر الأسود لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والموادّ الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تَحرُّك أول سفينة في 1 أغسطس 2022 حتى صباح اليوم.