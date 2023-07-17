بتسارع غير مسبوق، نمت حركة التبادل التجاري بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبدأ اليوم الاثنين زيارة إلى منطقة الخليج يزور خلالها السعودية والإمارات وقطر، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة.

واستبق أردوغان زياراته إلى منطقة الخليج العربي بتصريحات صحفية أكد فيها، أن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده.

وقال: "سأجري جولة في السعودية وقطر والإمارات العربية رغبة في تعزيز العلاقات كافة بشكل أكبر"؛ مبدياً تفاؤله بالزيارة التي سيجريها مع وفد مرافق له.

ونجحت تركيا باستقطاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، مع تميّزها بتطور بنيتها التحتية والتكنولوجية والأيدي العاملة الماهرة والموقع الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات.

تجارة صاعدة

تُظهِر بيانات تركية وسعودية متطابقة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتطور يومياً، مع بلوغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار في 2022، صعوداً من 3.7 مليار في 2021.

ومع استثناء عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا، فإن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليار دولار في 2019، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ومعهد الإحصاء التركي.

وكان حجم التبادل التجاري بلغ 4.96 مليار دولار في 2018، من 4.85 مليار دولار في 2017، بينما بلغت في 2016، نحو 5.01 مليار دولار، و5.6 مليار دولار في 2015.

والأسبوع الماضي، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

والبلدان عضوان في مجموعة العشرين، التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، حسب بياناتهما للناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2022.

وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال (795.4 مليار دولار) في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وحسب معطيات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي، بلغ الناتج المحلي 15 تريليوناً و6 مليارات و574 مليون ليرة (نحو 866 مليار دولار).

وبلغ متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا خلال العام المنصرم 10 آلاف و655 دولاراً، وبذلك يحقق الاقتصاد نمواً على مدار 10 أرباع متتالية.