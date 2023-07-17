أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أسفه بشأن وقف روسيا العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتراضاً على عدم تنفيذ شروط ومطالب موسكو في إطار الاتفاقية قائلاً إن القرار "سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان".

وثمّن غوتيريش جهود تركيا في التوصل إلى اتفاقية الحبوب وتمديدها لمرتين.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي القرار، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تويتر، إنها تدين "بشدة" إعلان موسكو أن الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية "انتهى عملياً"، مشدّدة على أن الخطوة الروسية "تضر" بالأمن الغذائي.

وأضافت: "يعمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم. سنستمر في توفير منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

من جهته، أعرب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن "أسفه" حيال القرار الروسي. وأوضح قبيل المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في بروكسل أن هذا القرار "خطير للغاية، وسيخلق العديد من المتاعب لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا من أجل توفير الحبوب الأوكرانية للأشخاص الذين يحتاجونها". ووجه بوريل لوماً مباشراً إلى روسيا، ووصف القرار بأنه "غير مبرر".

من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن "خيبة أمل" حيال إعلان روسيا إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات صحفية إن القرار "مخيّب للآمال"، لكن في المقابل ستواصل بريطانيا المحادثات في سبيل إعادة العمل بالاتفاق.

وأضاف المتحدث: "إذا لم تجدّد روسيا الاتفاقية فستحرم الملايين من إمدادات الحبوب الأساسية بالنسبة لهم".

في السياق ذاته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في استمرار اتفاقية الحبوب، وأنه سيتواصل معه قريباً في هذا الصدد.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بإسطنبول، الاثنين، قبيل انطلاقه في جولة خليجية تبدأ من السعودية: "على الرغم من التصريحات (المتحفّظة على تمديد الاتفاقية) الصادرة اليوم أؤمن أن الرئيس الروسي بوتين يرغب في استمرار هذا الجسر الإنساني".

وتابع: "ربما نتخذ خطواتنا عبر اتصال هاتفي مع بوتين من دون أن ننتظر حلول أغسطس/آب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا أن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "توقفت اليوم، وستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضاً، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضاً لسلسلة الغذاء العالمية.

وفي يوليو/تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شنّ موسكو عملياتها العسكرية.

وسمحت صفقة حبوب البحر الأسود لثلاثة موانئ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تحرّك أول سفينة في 1 أغسطس 2022 حتى صباح اليوم.

وتعدّ روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.