سياسة
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شاهد | مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقار من 4 طوابق في القاهرة
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأُصيب 4 آخرون، إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط جهود للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.
شاهد | مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقار من 4 طوابق في القاهرة
مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقار في القاهرة / صور على "الأناضول" / صورة: AA
17 يوليو 2023

ارتفع عدد قتلى انهيار عقار في العاصمة القاهرة، الاثنين، إلى 9 أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

جاء ذلك في حصيلة أوّلية نشرتها صحيفة "الأهرام" الحكومية، للحادث الذي يأتي غداة انهيار عقار آخر شماليّ مصر أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وحسب الصحيفة، "شهدت منطقة حدائق القبة، صباح الاثنين، انهيار عقار سكني مكوّن من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، أدى إلى مصرع 9 أشخاص".

وأضافت: "انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 9 جثامين، وأُصيب 4 آخرون"، دون توضيح عدد قاطني العقار أو الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام مصرية، منها صحيفة "اليوم السابع" الخاصة، عن انهيار العقار ذاته، ومصرع 5 أشخاص وبدء أعمال بحث عن آخرين تحت الأنقاض، دون ذكر سبب الانهيار.

ويأتي الحادث غداة انهيار عقار بمدينة رشيد، شماليّ مصر، أسفر عن "4 وفيات و13 مصاباً بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي و6 يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثين.

ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادةً بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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