سياسة
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أردوغان يُهدي العاهل السعودي وولي العهد سيارة "توغ" التركية
أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان سيارة توغ التركية.
أردوغان يُهدي العاهل السعودي وولي العهد سيارة "توغ" التركية
الرئيس التركي وولي العهد السعودي يُجريان جولة بالسيارة محلية الصنع / صورة: AA
18 يوليو 2023

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارة "توغ" المصنوعة محلياً في تركيا.

وقدّم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤُّسهما محادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.

وتَفحَّص أردوغان وبن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

وقاد بن سلمان السيارة برفقة الرئيس التركي، وعادا معاً إلى الفندق الذي يقيم فيه أردوغان.

وقالت الوكالة الرسمية السعودية "واس" إن الرئيس أردوغان قدّم سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

ويرمز اللون الأبيض للسيارة الذي يحمل اسم "باموق قلعة"، إلى الصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تَنقُّل تركي متكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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