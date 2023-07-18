وقعت تركيا والسعودية مساء الاثنين، اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

جاء التوقيع عقب المحادثات بين وفدَي البلدين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.

ووقّع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين تركيا والسعودية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الإعلام بالمملكة.

كما وقّع البلدان خطة تنفيذية للتعاون بين وزارتَي الدفاع التركية والسعودية، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية.

إضافة إلى ذلك، وقّعَت تركيا والسعودية اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية.

شراكة بإمكانات كبيرة

في سياق متصل قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الاثنين، إن "الشراكة الاقتصادية مع تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة".

جاء ذلك خلال كلمة له بأعمال منتدى الاستثمار السعودي-التركي بجدة غربي المملكة، الذي شهد توقيع تسع مذكرات تفاهم في عدة مجالات، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وانطلقت في جدة الاثنين أعمال منتدى الاستثمار السعودي-التركي، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفق الوكالة.

وأكّد الفالح خلال كلمته الافتتاحية "الشراكة الاقتصادية السعودية-التركية التي تتمتع بإمكانات كبيرة".

وشدّد على أن "شراكات القطاع الخاصّ وعلاقات الأعمال التجارية تُعَدّ محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأشار إلى أن "المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة إضافة إلى الاطّلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين".

قوى اقتصادية صاعدة

من جانبه قال وزير التجارة التركي، إن "المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة".

وأعرب عن "تطلعهم إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة".

وأضاف أن "الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة".

ودعا وزير التجارة التركي "الشركات السعودية إلى دخول السوق التركية والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا".

وجرى خلال أعمال المنتدى بحث تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية في المشاريع الكبرى، كما عُقدت جلسات نقاش متخصصة تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية.

كما شهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام، تستهدف تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

والاثنين وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة، في زيارة للمملكة محطته الأولى في جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات، تليها زيارة لجمهورية شمال قبرص التركية في الفترة 17-20 يوليو/تموز الجاري.