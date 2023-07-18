أدان الاتحاد الأوروبي قرار روسيا وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تويتر، إنها تُدين "بشدة" إعلان موسكو أن الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية "انتهى عملياً".

وشددت على أن الخطوة الروسية "تضر" بالأمن الغذائي.

وأضافت: "يعمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم. سنستمر في توفير منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا للأسواق العالمية".

خيبة أمل بريطانية

من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن "خيبة أمل" حيال إعلان روسيا إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات صحفية إنّ القرار "مخيب للآمال"، لكن في المقابل ستعمل بريطانيا على مواصلة المحادثات في سبيل إعادة العمل بالاتفاق.

وأضاف المتحدث: "إذا لم تجدد روسيا الاتفاقية فستحرم الملايين من إمدادات الحبوب الأساسية بالنسبة إليهم".

قرار غير عقلاني

من ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ قرار روسيا وقف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "غير عقلاني"، ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق في أسرع ما يمكن.

رسالة زيلينسكي إلى أردوغان

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ذات السياق، إنه بعث برسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب منهما فيها مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور أن مبادرة الحبوب يمكن أن تظل سارية دون مشاركة موسكو.

وأمس، أعلنت روسيا أن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "توقفت اليوم، وستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا عاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضاً، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضاً لسلسلة الغذاء العالمية.

والاثنين، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في استمرار اتفاقية الحبوب، مشيراً إلى أنه سيتواصل معه قريباً بهذا الصدد.

وأضاف أردوغان: "رغم التصريحات (المتحفظة على تمديد الاتفاقية) الصادرة اليوم فإنني أومن بأن صديقي الرئيس الروسي بوتين يرغب في استمرار هذا الجسر الإنساني".

وفي يوليو/تموز 2022، وقَّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومُددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.

وسمحت صفقة حبوب البحر الأسود لثلاثة موانٍ أوكرانية بتصدير 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى العالم، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/آب 2022 حتى صباح اليوم.