اندلعت حرائق غابات أججتها رياح شديدة الاثنين في شرق أثينا وغربها، وفق ما أفاد به جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات بإخلاء عديد من المنتجعات البحرية في تدبير وقائي.

وأعلن رئيس بلدية لوتراكي يوريوس يكيونيس إجلاء 1200 طفل من المخيمات الصيفية المهددة بالحرائق قرب المدينة الساحلية الواقعة على بعد ثمانين كيلومتراً غرب العاصمة اليونانية.

وفي كوفاراس على بعد نحو 50 كم شرق أثينا، اندلع حريق آخر منذ منتصف النهار أججته الرياح الشديدة، وامتد بعد الظهر إلى أفافيسوس على بعد 40 كم جنوب شرق العاصمة اليونانية في منطقة أتيكا المكتظة بالسكان.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس: "إنه حريق صعب؛ الرياح قوية جدّاً وتراوح سرعتها بين 50 و60 كم في الساعة".

وتَشارَك سبع قاذفات مياه وأربع طوافات و150 عنصر إطفاء بينهم فريق من ثلاثين إطفائياً رومانياً في محاولة إخماد الحريق على الجبهتين، حسب أرتوبيوس.

وأضاف المتحدث أنه "حتى الآن لم يُبلَغ عن حالات لأشخاص محاصرين".

أتى الحريق على مناطق تنتشر فيها غابات في البداية، ثم امتدّ إلى المناطق الساحلية في لاغونيسي وأنافيسوس وسارونيدا.

واحترقت عدة منازل في المنطقة، حسب صور بثّتها قناة "إي آر تي" التليفزيونية العامة، وأُخليَ مركز فروسية مهدَّد.

وقطعت حركة السير على الطرق المجاورة لمنطقة كاليفيا التي غطّتها سحابة كثيفة من الدخان.

وطلبت السلطات من السكان مغادرة المنطقة احتياطياً، في حين أُخلِيَ أحد الأديرة.

ونقلت وكالة آنا اليونانية للأنباء أن حريقاً آخر اندلع في منطقة غابات مجاورة لمنتجع لوتراكي المعروف.

وشهدت هذه المنطقة أيضاً عمليات إجلاء، وفق المصدر المذكور.

ونقلت الوكالة عن جهاز الإطفاء أن قوات برية وجوية عُبّئَت فيما كانت رياح قوية تهبّ على المنطقة.

في إجراء احترازي، وُقفت حركة المرور على الطريق السريع الذي يربط بين أثينا وكورنث، حسب وكالة الأنباء اليونانية.

واندلع حريق على جبهة ثالثة بعد ظهر الاثنين في منطقة غابات في بويوتيا على بعد نحو خمسين كيلومتراً شمال شرق أثينا. وحسب جهاز الإطفاء، يعمل في الموقع 31 شخصاً وعشر مركبات.

على غرار قسم من أوروبا، ضربت اليونانَ نهاية الأسبوع الفائت موجةُ حر شديدة هي الأولى هذا العام مع درجات حرارة بلغت ذروتها 44,2 مئوية في منطقة تيبيس في الوسط، وفق المرصد الوطني في أثينا.

وفي أثينا، قفزت الحرارة السبت إلى 39 مئوية وظلّ معلم أكروبوليس السياحي مغلقاً خلال ساعات الذروة أيام الجمعة والسبت والأحد.

ومساء الأحد بدأت درجات الحرارة تتراجع تدريجياً فيما حذّرَت وزارة الأزمة المناخية من "خطر متزايد" لاندلاع حرائق بسبب الرياح التي تراوحت سرعتها بين خمسين وستين كم في الساعة.

ويُتوقَّع أن تهبّ موجة حر جديدة اعتباراً من الخميس مع حرارة قد تبلغ 43 درجة مئوية، وفق الأرصاد الوطنية.

وأورد يانيس أرتوبيوس: "نحن في صلب مرحلة تَصَدٍّ للحرائق، والظروف المتوقعة بالغة الصعوبة وتسهِّل اندلاع حرائق الغابات".

كما أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء أن الشرطة وقفت رجلاً يُشتبه في أنه تسبب بحريق غابات مستمرّ على بعد نحو خمسين كم شرق أثينا.

وقال: "وقفت الشرطة أجنبياً يُعتقد أنه كان وراء حريق كوفاراس".