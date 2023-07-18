قال سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون في وقت مبكر من الثلاثاء إنّ روسيا شنّت هجمات جوية خلال الليل على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات مسيرة وربما صواريخ باليستية.

وقال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية ميكولايف إن حريقاً اندلع في أحد مرافق الميناء في وقت متأخر من يوم الاثنين. وتوفر المدينة منفذاً لأوكرانيا على البحر الأسود.

ووصف سينكيفيتش الحريق عبر تطبيق تليغرام بأنه "بالغ الخطورة"، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وذكر سلاح الجو عبر تليغرام أن ميناء أوديسا جنوب البلاد ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية.

وقال إنّ من المحتمل أن تستخدم روسيا أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

ودوَّت الإنذارات من الضربات الجوية في كثير من المناطق الأوكرانية لساعات، قبل أن تتوقف في نحو الساعة 04:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش).

وقال أوليه كيبر رئيس الإدارة العسكرية بمنطقة أوديسا إنَّ أنظمة الدفاع الجوي بالمنطقة تدخلت لصدّ عدة موجات من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة.

وقا ل سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا عبر تليغرام إنه سيجري إعلان تفاصيل الهجوم في وقت لاحق.

ولم يصدر تعليق بعدُ من روسيا على الهجوم.

وفي وقت مبكر من الاثنين استهدف انفجار جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، ووصفت موسكو الهجوم بأنه ضربة نفذتها مركبات بحرية مسيّرة أوكرانية وتوعدت بالرد.

إسقاط مسيرات فوق القرم

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ليلاً.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية "دُمِّرت" و 11 أخرى "حٌيِّدت" بالوسائل الإلكترونية.

وأشارت إلى عدم وقوع إصابات او أضرار.

وقال حاكم القرم المعين من جانب ورسيا سيرغي إكسيونوف عبر تليغرام إنّ 28 مسيّرة أُسقطت أو دُمرت خلال الليل الماضي.

وأكد عدم سقوط ضحايا كذلك.

وزادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيّرات في القرم في الأسابيع الأخير،ة فيما تشن أوكرانيا هجوماً مضاداً على القوات الروسية.

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، إلا أن الأسرة الدولية لم تعترف بهذا الإجراء. وتؤكد كييف نيتها استعادة شبه جزيرة القرم.

وكانت مسيّرات بحرية أوكرانية استهدفت الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ليل الأحد-الاثنين ما أدى إلى سقوط قتيلين مدنيين.

وأصاب الهجوم جسر كيرتش الحيوي لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس في أوكرانيا قبل ساعات على انتهاء مدة اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية.