أشاد الإعلام السعودي بالعلاقات "التاريخية الأخوية" مع تركيا، وأهمية التعاون بينهما نظراً إلى مكانتهما في العالم.

جاء ذلك حسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية، منها وكالة الأنباء الرسمية (واس) وصحيفتا الرياض وعكاظ، يوم الاثنين، وسط اهتمام إعلامي واسع بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "ترتبط المملكة والجمهورية التركية بعلاقات تاريخية أخوية وثيقة يعود تاريخها الدبلوماسي إلى عام 1929، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين".

وأضافت: "نظراً إلى المكانة التي يتمتع بها البلَدان الشقيقان، فقد شهدت العلاقات تطوراً ونمواً، ومزيداً من التعاون والتفاهم المشترك حول الموضوعات التي تهمّ البلدين والأمة الإسلامية".

وأكدت أن "الزيارات المتبادلة بين القيادتين في المملكة وتركيا قد سجلت دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات"، مشيرة إلى قوة وتنوع علاقات البلدين في كل المجالات.

وهذا ما أكدته صحيفة الرياض، التي نقلت تقرير الوكالة بشأن العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، ضمن تغطياتها لزيارة الرئيس أردوغان للمملكة.

كما تطرقت صحيفة عكاظ إلى الدور المهم للبلدين في المنطقة، مشيرة إلى تأكيد "قادة البلدين عزمهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على أساس الأخوة التاريخية، لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ومستقبل المنطقة".

وأشارت صحيفة المدنية السعودية، عبر حسابها في تويتر، إلى وصول الرئيس أردوغان إلى جدة، تحت هاشتاغ #الرئيس_التركي_في_المملكة.

وقالت صحيفة سبق الإلكترونية: "تتمتع السعودية وتركيا بثقل إقليمي ودولي، فالدولتان دعامتان للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن تركيا والسعودية "تساهمان بأدوار متوازنة وفعالة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليَّين، ويشترك البلَدان في عضوية مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم".

ونوهت بـ"ارتباط الرياض وأنقرة بعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة منذ توقيعهما اتفاقية الصداقة والتعاون في عام 1928".

وأكدت أن "العلاقات اتسمت على مدار تاريخها بالنمو والتطور المطرد في جميع المجالات".

وأضافت سبق أنه "من المرجح أن تسهم الزيارة الرسمية الحالية للرئيس أردوغان للسعودية في إعطاء دفعة قوية لنمو العلاقات لما فيه مصالح البلدين والشعبين".

وأمس الاثنين، وصل الرئيس أردوغان إلى جدة، في زيارة للمملكة محطته الأولى في جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات، تليها زيارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية في الفترة بين 17 و20 يوليو/تموز الجاري.