يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر قادماً من السعودية، في إطار جولة خليجية.

وتشهد العلاقات الاستراتيجية التركية-القطرية تطوراً ملحوظاً ومستمرّاً على مرّ تاريخها، تَمثَّل في التعاون المتواصل على مختلف الأصعدة.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي استقبل الرئيس أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقصر وحيد الدين في إسطنبول، حيث بحثا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتطورات المنطقة".

عقدان من التعاون

تطورت العلاقة بين أنقرة والدوحة خلال العقدين المنصرمين منذ تولي "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا إدارة البلاد، وذلك في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية والثقافية والسياحية.

وبدأت العلاقة بين البلدين رسمياً عام 1979 بافتتاح سفارتين في الدوحة وأنقرة، وانطلقت قوية ومتينة منذ نشأتها في المستويات كافة، وزاد قوتَها تأسيسُ "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014"، التي تعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى.

وازداد حجمُ التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الاستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100% في الفترة من 2016 إلى 2020.

حجم التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 1.8 مليار دولار، ويسعى البلدان لزيادة هذه القيمة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وتُظهِر أرقام الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، وفق إحصائيات رسمية، أن الصادرات التركية إلى قطر تجاوزت مليار دولار، بزيادة 60% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وأكثر من 200% في السنوات الخمس الماضية، وأصبحت تركيا الدولة السابعة التي تستورد منها قطر أكثر من غيرها.

ويعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأسمال قطري وتركي، و47 شركة برأسمال تركي بنسبة 100%، إضافة إلى 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة بتركيا.

وزادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير بـ33.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية في البنية التحتية في قطر 22 مليار دولار أمريكي.

وفي مجال السياحة بلغ عدد الزائرين القطريين لتركيا نحو 30 ألفاً في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى نحو 110 آلاف، فيما وصل في 2022 إلى 140 ألف سائح.

تعاون عسكري

وقّع الجانبان في تركيا يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2014 اتفاقية "التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية"، ودخلت حيّز التنفيذ في 2017.

وافتُتح المقر الجديد للقوات المشتركة التركية-القطرية بالدوحة في ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، وأُطلقَ عليها "قاعدة خالد بن الوليد".

تبادل ثقافي

شهد عام 2015 تدشين العام الثقافي القطري-التركي، واختيرَت تركيا ضيف شرف معرض الدوحة الدولي للكتاب، وفي ذلك العام أيضاً افتُتِح المركز الثقافي التركي "يونس إمره" في الدوحة لتعزيز العلاقات الثقافية.

وأبرمت مكتبة قطر الوطنية في أبريل/نيسان 2018 اتفاقية تعاون مع نظيرتها التركية في الدوحة، وتشمل تبادل المصادر والوثائق التاريخية والتدريب وتبادل الخبرات.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 دُشّن مشروع "تركيا-قطر.. الحوارات الفنية بين الثقافات"، وتَضمَّن معارض فنية وعروضاً موسيقية ومؤتمرات ومهرجانات وورش عمل تتعلق بشتى فروع الفن التقليدية والحديثة.

كما وقّعَت "مكتبة قطر الوطنية" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع مكتبة "الأمة" التركية، مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتقنية والثقافية.