سياسة
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لمواجهة التهديدات وحماية المؤسسات.. تركيا تنشئ رئاسة للأمن السيبراني
أعلن جهاز الاستخبارات التركية الوطني إنشاء وحدة جديدة لمكافحة التهديدات الإلكترونية تحت اسم "رئاسة الاستخبارات السيبرانية"، ماذا تعني هذه الخطوة؟ وما الفرق الذي يمكن أن تشكّله؟
لمواجهة التهديدات وحماية المؤسسات.. تركيا تنشئ رئاسة للأمن السيبراني
جهاز الاستخبارات التركية الوطني أنشأ وحدة جديدة لمكافحة التهديدات الإلكترونية تحت اسم "رئاسة الاستخبارات السيبرانية". / صورة: Reuters
18 يوليو 2023

بداية من تعطيل لمواقع المؤسسات الحكومية، مروراً بسرقة معلومات ملايين الأشخاص مثل العناوين وأرقام الهواتف والمعلومات الصحية، حتى الوصول إلى وثائق حكومية سرية، يشهد العالم الرقمي تطوراً مستمراً مقترناً بتطور التكنولوجيا، ويجد لنفسه مجالاً جديداً يوماً بعد يوم.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحوّل الميادين الحربية إلى شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتهاجم البلدان بعضها بعضاً في العالم الرقمي إلى جانب جبهات القتال، تبذل تركيا جهوداً كبيرة للتكيف مع هذه الحقائق الجديدة عبر جميع مؤسساتها.

ومن بين الخطوات التي اتُّخذت في هذا الإطار، أُحدث تغيير في جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)، شُكّلت في إطاره وحدة جديدة تحت اسم "رئاسة الاستخبارات السيبرانية"، ولكنها في الواقع لم تنشأ من الصفر. فما التغييرات التي حدثت بالتحديد؟ ولماذا يُعتبر تأسيس رئاسة الاستخبارات السيبرانية أمراً مهماً؟ وما خريطة الطريق التي نتوقعها في المستقبل؟

يقول خبير الأمن السيبيراني في شركة ADEO إرسين تشاهموت أوغلو إنّ بعض الأبحاث القيمة المتعلقة بالاستخبارات السيبرانية أُجري داخل جهاز الاستخبارات الوطنية التركية من قبل، لافتاً في مقابلة مع TRT HABER إلى أن هذه الأبحاث أُجريت تحت مظلة رئاسة الاستخبارات الإلكترونية/التقنية.

ويضيف تشاهموت أوغلو أن هذه الوحدة تولَّت مهامَّ حرجة في مجال الاستخبارات السيبرانية، مثل مواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأمن الوطني وحماية الشبكات السيبرانية.

ويقدّم تشاهموت أوغلو بعض الأمثلة الواقعية، على غرار "فكّ تشفير الاتصالات الرمزية وتطبيقات المراسلة المشفرة، بخاصة برامج مثل ByLock التي يستخدمها تنظيم غولن الإرهابي في مساعيه التجسسية".

وبخصوص سبب رفع مستوى هذه الوحدة إلى "رئاسة"، يُشير تشاهموت أوغلو إلى أن تركيا، شأنها شأن دول العالم الأخرى، تحتاج إلى هيكل مركزي يركز على الاستخبارات السيبيرانية بشكل خاص.

ويتابع خبير الأمن السيبيراني: "عند النظر إلى الأحداث السيبيرانية الحرجة التي تظهر كل فترة، نجد أننا نواجه أمثلة محددة".

وبينما تتغير طبيعة هذه التهديدات وتحوّلها يؤثر في طريقة مكافحتها، فإن مجال الاستخبارات السيبرانية يحقق مكاسب هامة بسبب تكلفته المنخفضة والسهولة والسرعة والتأثير الذي يحققه. من هذا المنطلق، أصبحت الاستخبارات السيبرانية ذات قيمة كبيرة، وتستثمر فيها الدول المتقدمة".

ويضيف: "من خلال رئاسة الاستخبارات السيبيرانية، أعتقد أننا سنصبح قوة أكبر في مواجهة جميع أشكال التجسس الإلكتروني، ويمكن لهذه الوحدة أن تكون سبباً في خطوات هامة على صعيدَي التكنولوجيا والموارد البشرية".

مصدر:TRT عربي
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