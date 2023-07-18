وصل الموسم السياحي في تركيا إلى ذروته تزامناً مع بدء العطلات والإجازات الصيفية.

وتوافد السياح من جميع أنحاء العالم وخصوصاً دول الخليج إلى تركيا التي باتت وجهتهم المفضلة.

تركيا، بتاريخها وعراقتها وموقعها الجغرافي والاجتماعي القريب من المنطقة العربية، هي قبلة للسياح العرب عامةً والخليجيين خاصةً خلال فصل الصيف، في ظل تمتع البلاد بمميزات تجعلهم يشعرون كأنهم في بلدانهم.

كما يتوقع أن تسهم الجولة التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إلى السعودية وقطر والإمارات في تعزيز العلاقات التركية-الخليجية وانعكاس ذلك على قطاع السياحة.

وجهة سياحية مثالية

تفيض ميادين وشوارع مدينة إسطنبول بالسياح من مختلف الجنسيات، مع حضور بارز للعرب والخليجيين الذين يستمتعون بزيارة أماكنها التاريخية وأسواقها المتنوعة.

وتشهد منطقة السلطان أحمد بإسطنبول حركة سياحية مكثفة، إذ يزور السياح جامعَي السلطان أحمد وأيا صوفيا، ومتحف طوب قابي وحدائق وأسواق المنطقة.

كما تجذب الأسواق والأطعمة التركية أيضاً السياح.

وفي هذا السياق تحدّث الكاتب والباحث نظير الكندوري، في تصريح لوكالة الأناضول، عن الإمكانيات التي تتمتع بها تركيا لجذب السياح من دول العالم والخليج، واصفاً تركيا بالوجهة "المثالية" للسياح العرب.

وأضاف: "تتمتع تركيا بأجواء ممتازة ومناسبة للسياحة الصيفية والشتوية، وأتوقع أن الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان ستولي هذا الأمر اهتماماً كافياً لتشجيع مواطني دول الخليج لجعل تركيا ضمن أولوياتهم السياحية".

وأوضح الكندوري: "مع عودة المياه إلى مجاريها (تحسن علاقات تركيا مع دول الخليج) بات مواطنو الخليج يفضلون القدوم إلى تركيا لغرض السياحة بدلاً من الذهاب إلى دول أوروبية أو آسيوية".

وأشار الكندوري إلى أن "أهم أسباب اهتمام الخليجيين بالسياحة في تركيا تعود إلى التغيرات غير الأخلاقية في أوروبا التي جعلت العائلة المسلمة الخليجية المحافظة تستصعب الذهاب إلى بلدان تروّج للمثلية الجنسية أو تسمح بممارسات غير أخلاقية، فيما في تركيا ما زالت الحكومة تحارب تلك الممارسات التي لا تمتّ بصِلة إلى أخلاق المسلمين".

أرقام سياحة متزايدة

في السياق ذاته، أفادت وزارة الثقافة والسياحة التركية في مايو/أيار الماضي بأن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 27.51% خلال الأشهُر الأربعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

واستقبلت تركيا 11 مليوناً و93 ألف سائح في أول 4 أشهر من عام 2023، مقارنة بـ9 ملايين و533 ألفاً و933 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الوزارة.

ومؤخراً، قال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إن "السياحة هي نفط تركيا، إذ تهدف إلى تحقيق 56 مليار دولار من عائدات السياحة خلال العام الجاري".

وذكر أن عدد السياح القادمين "في ازدياد مستمر كل عام"، إذ استقبلت تركيا 51 مليوناً و387 ألفاً و513 زائراً خلال 2022، بزيادة بلغ معدلها 71.07% مقارنة بالعام السابق 2021، حسب بيان لوزارة الثقافة والسياحة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد اتحاد مالكي الفنادق في إسطنبول أن "اهتمام السياح من منطقتي الخليج والشرق الأوسط بتركيا متواصل، إذ تأتي تلك الدول على رأس قائمة أسواق السياحة الأكثر نمواً بالنسبة إلى تركيا".

وأفاد البيان بأن "تركيا تستهدف استقبال 60 مليون سائح خلال العام الجاري، بينهم 6 ملايين من منطقتَي الشرق الأوسط والخليج، بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي، وتحقيق إيرادات بقيمة 56 مليار دولار".