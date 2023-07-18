ظهر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، حاملاً سلاحاً رشاشاً ومسدساً وقنبلة يدوية وهو يترأس اجتماعاً عسكرياً بمركز القيادة والسيطرة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، مع دخول الاشتباكات مع قوات الدعم السريع شهرها الرابع.

وذكر شهود عيان أن المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع لا تزال مستمرة في الخرطوم.

وكان آخر ظهور للبرهان في 28 يونيو/حزيران الماضي خلال خطاب متلفز بمناسبة عيد الأضحى، سبقه ظهور آخر في 30 مايو/أيار متفقداً القوات المرابطة ببعض المواقع في الخرطوم، وفق بيان للجيش.

وقال الجيش السوداني في بيان مقتضب الاثنين: "زار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مركز القيادة والسيطرة (وسط الخرطوم) مساء الاثنين".

ونشر الجيش السوداني تسجيلاً لفيديو على فيسبوك وتويتر، يظهر البرهان بسترة نصف كم حاملاً سلاحاً رشاشاً ومسدساً وقنبلة يدوية، فيما يلقي التحية على عدد من الضباط قبل أن يجلس ليترأس اجتماعاً لقيادة الجيش.

من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الاثنين، إنه "لن تغرينا أي انتصارات مهما عظمت بألا نتقدم وبشجاعة لقبول خيار الحل السياسي الشامل لمعالجة الأزمة السودانية التاريخية".

جاء ذلك في تسجيل صوتي منسوب إلى قائد الدعم السريع، بُث عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

وذكر حميدتي أن "الحرب تجاوزت 3 أشهُر وضاعفت معاناة المواطنين وخصوصاً في الخرطوم (وسط) ودارفور (غرب)"، مشيراً إلى أنه "لا عودة من منتصف الطريق، إما نصر للشعب وإما شهادة".

وأضاف: "كان ولا يزال خيار السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة هو خيارنا، ومع ذلك جاهزون لخيار الحرب ومستعدون للتضحية بأنفسنا ليعيش شعبنا كريماً مصوناً في وطن موحد".

اشتباكات عنيفة في دارفور

على الصعيد الميداني، قالت جهات تراقب الصراع في السودان وشاهد لوكالة رويترز، الاثنين، إنّ قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة في جنوب إقليم دارفور، ما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة.

وقالت قوات الدعم السريع الأحد إنها سيطرت على قاعدة للجيش في كاس، إذ استولت على مركبات وأسلحة وأسرت 30 جندياً في إطار الصراع الأشمل.

ونددت هيئة محامي دارفور التي تراقب الصراع بما وصفته بأنه هجوم على كاس من جانب قوات الدعم السريع، أدى إلى حالات نهب وسرقة.

وقال الفاضل محمد، أحد الشهود، إنّ اشتباكات عنيفة وقعت في البلدة أسفرت عن ثلاث حالات وفاة على الأقل ونزوح سكان نحو الشرق.

وقال مرصد نزاع السودان، ومقره في الولايات المتحدة، الجمعة، إنّ قوات الدعم السريع وقوات موالية لها نفذت هجوماً مزعوماً استهدف تدمير 26 مجتمعاً قبلياً على الأقل في إقليم دارفور، مما اضطر ما لا يقل عن 668 ألف مدني إلى النزوح منذ منتصف أبريل/نيسان.

وذكر المرصد أن نمط الهجمات التي تُشَنّ بشكل رئيسي على المجتمعات القبلية غير العربية مطابق للهجمات التي شنّتها الحكومة السودانية وفصائل الجنجويد المسلحة الموالية لها في 2003-2004 عندما ارتُكبت فظائع جماعية في ظل قتال لسحق تمرد.

وانبثقت قوات الدعم السريع من الجنجويد لتكون قوة قتالية ضخمة ومزودة جيداً بالعتاد ولها وضع رسمي. وتقول إن أحدث حالات العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور مجرد عنف قبلي وإنها ليست طرفاً فيه.

ويتبادل الجيش السوداني والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.