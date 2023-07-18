في تقرير نُشر الاثنين، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الأوروبيين يواجهون واقعاً اقتصادياً جديداً لم يشهدوه منذ عقود وإن حياتهم التي كانوا يُحسَدون عليها قد فقدت بريقها بعد أن أصبحوا أكثر فقراً وتلاشت القوة الشرائية لديهم.

في الوقت ذاته، تصارع الولايات المتحدة أزمتها الاقتصادية الخاصة، والتي تسببت في صعوبات للعديد من الأمريكيين. وقال موقع أكسيوس إن الحياة على وشك أن تصبح أغلى بكثير لملايين العائلات الأمريكية، حيث سينتهي العديد من برامج شبكات الأمان التي خُصصت لمكافحة تبعات الوباء في الوقت نفسه تقريباً هذا الخريف، ما يخلق ضغوطاً اقتصادية كبيرة على ملايين الأسر.

الغلاء يضرب أوروبا

لفتت وول ستريت جورنال إلى أن الغلاء دفع الفرنسيين إلى التخلي عن وجباتهم الشهيرة والنبيذ الأحمر، وتسبب في تراجع استهلاك اللحم واللبن في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، وكذلك انخفضت سوق الأغذية العضوية التي كانت مزدهرة ذات يوم.

وبينما دفعت أسعار المعكرونة في إيطاليا الحكومة إلى التدخل بسرعة وعقد اجتماع أزمة في مايو/أيار للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة بعد أن قفزت إلى أكثر من ضعف معدل التضخم الوطني، حثت الحكومة الفنلندية مواطنيها على استخدام حمامات البخار في الأيام العاصفة عندما تكون الطاقة أقل تكلفة.

ووصلت تداعيات الأزمة إلى الطبقة المتوسطة، حيث بات المواطنون في بروكسل التي تعد من إحدى أغنى المدن في أوروبا، يقفون في طوابير من أجل الحصول على البقالة بنصف الثمن من المتاجر التي تبيع الطعام الذي توشك صلاحيته على الانتهاء.

وأشار التقرير إلى أن بوادر الأزمة الحالية في القارة الأوروبية بدأت منذ وقت طويل مع تزايد معدلات الشيخوخة التي أثرت بدورها سلباً على معدلات النمو بشكل عام. فيما جاءت ضربة أخرى من جائحة كوفيد-19 وثالثة من الحرب في أوكرانيا.

وجادلت الصحيفة الأمريكية بأن التحركات الحكومية قد فاقمت من الأزمة بدلاً من حلها، إذ جرى توجيه الإعانات المالية إلى أصحاب الأعمال وتُرك المستهلكون دون دعم مالي في مواجهة ارتفاع الأسعار. وهو مسار مخالف لما سلكته الولايات المتحدة، التي وجهت دعمها إلى المواطنين بشكل مباشر.

ونقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أوضحت وول ستريت جورنال أن قيمة الأجور قد تراجعت بنسبة 3% في ألمانيا منذ عام 2019، وبنسبة 3.5% في إيطاليا وإسبانيا و6% في اليونان بسبب التضخم وضعف القوة الشرائية، فيما ارتفعت القيمة الحقيقية للأجور في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بنسبة 6%.

الفقر يهدد ملايين الأوروبيين

تُظهر أرقام مكتب يورو ستات للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية أنه في عام 2022 كان 95.3 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر النزول تحت عتبة الفقر؛ وهو ما يعادل 21.6% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه خلال العام الماضي كان أكثر من خُمس (22.4%) سكان الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في أسر ويعيلون أطفالاً معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في عام 2022.

وفي عام 2021، كان 73.7 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر الفقر، بينما كان 27 مليوناً يعانون الحرمان المادي والاجتماعي الشديد، و29.3 مليون يعيشون في أسرة ذات كثافة عمل منخفضة.

وتتباين مخاطر الفقر عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ سُجِّلت أعلى نسبة من الأشخاص المعرضين لخطر الفقر في رومانيا (34%) وبلغاريا (32%) واليونان وإسبانيا (كلاهما 28%). في المقابل، سُجلت أدنى نسبة من الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في التشيك (11%) وسلوفينيا (13%) وفنلندا (14%).

وقبل أزمة الطاقة التي خلفتها الحرب الأوكرانية، كان ما يقرب من 7% من سكان الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الحفاظ على تدفئة منازلهم في عام 2021. وتباينت الحالة عبر دول الاتحاد الأوروبي، إذ جرى الإبلاغ عن أكبر نسبة من الأشخاص غير القادرين على الحفاظ على منازلهم دافئة بشكل كافٍ في بلغاريا (24%) وليتوانيا (23%) وقبرص (19%) واليونان (18%) والبرتغال (16%).

الأزمة تطال الأمريكيين أيضاً

لعبت جائحة كوفيد-19 دوراً محورياً في إطلاق الانكماش الاقتصادي الذي صوحب بارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، إذ تسبب في إغلاق الأعمال على نطاق واسع وفقدان الوظائف وتعطيل الاقتصاد ككل. وبينما نفذت الحكومة تدابير مثل حزم التحفيز وإعانات البطالة للتخفيف من التأثير، لا يزال العديد من الأمريكيين يكافحون لتغطية نفقاتهم.

ومع قرب انتهاء العديد من برامج شبكات الأمان التي خصصت لمكافحة آثار الوباء، سيبدأ الكثير من الأمريكيين قريباً في مواجهة فواتير أكبر لمدفوعات قروض الطلاب، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية والغذاء، مما يعمق تأثير سنوات التضخم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس: "المشكلة الحقيقية هنا هي أن هذه السياسات كانت بالتأكيد شريان حياة للعائلات التي عانت خلال فترة الوباء، والتعافي منه. وأضاف: "أنه على الرغم من أنها كانت تهدف دائماً إلى أن تكون مؤقتة، إلا أن هناك خطراً كبيراً من حدوث اضطراب بعد إيقافها".

علاوة على ذلك، ساهمت الضغوط التضخمية في ارتفاع الأسعار، مما زاد من صعوبة تحمل الأسر للسلع والخدمات الأساسية. كما أدت التكاليف المتزايدة للإسكان والرعاية الصحية والتعليم إلى زيادة الضغط على الرفاهية المالية للعديد من الأمريكيين، ما دفع البعض إلى الفقر أو الأوضاع المالية غير المستقرة.