تجاوزت قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات مليارَي دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وتطورت العلاقات التجارية بين البلدين سريعاً مع توقيعهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الرامية إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار.

وحسب معطيات من مجلس المصدِّرين الأتراك، سجلت الصادرات التركية إلى الإمارات زيادة 21.2% في النصف الأول من 2023.

وأوضحت المعطيات أن الصادرات حققت مليارين و29 مليون دولار، لتصبح تركيا البلد الثالث عشر في قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات.

وحلَّ قطاع الجواهر أولاً في الصادرات التركية إلى الإمارات بواقع 753 مليون دولار، يليه المواد الكيماوية بـ138 مليون دولار، ثم الأدوات الكهربائية والإلكترونية بـ104 ملايين دولار.

وعلى صعيد الولايات التركية المصدرة إلى الإمارات، جاءت إسطنبول أولاً بمليار و240 مليون دولار، ثم تشوروم بـ212 مليون دولار، تلتهما إزمير بـ82 مليون دولار، وغازي عنتاب بـ66 مليون دولار.

زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركيا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، والتقى رئيسها رجب طيب أردوغان. وتباحث الطرفان حول تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين بلديهما.

وقال بن زايد آنذاك: : "بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدَين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام".

عقب ذلك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين جرى خلالها تقييم العلاقات الثنائية وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

والاثنين، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة إلى السعودية وقطر والإمارات. وتتضمن الزيارة انعقاد منتديات أعمال.

وينعقد منتدى الأعمال الإماراتي-التركي في العاصمة أبوظبي يوم 19 يوليو/تموز.