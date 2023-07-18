احتفى الإعلام السعودي، الثلاثاء، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط إشادات واسعة ولافتة بالعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وأبرز صحف المملكة غداة وصول الرئيس أردوغان إلى جدة، ضمن جولته الخليجية التي تقوده إلى قطر والإمارات هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم بالمملكة، وتصدرت زيارة الرئيس أردوغان الاهتمامات، منذ وصوله حتى توقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين.

وتضمن "أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم"، تأكيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي "عمل المملكة على تعزيز العلاقات مع تركيا"، وفق ما نقلته الوكالة التي أشادت في تقرير لها الاثنين، بالعلاقات "التاريخية الأخوية" بين البلدين.

علاقات قوية

واهتمت صحيفة "الرياض" بزيارة الرئيس أردوغان، وتصدر فيها خبر "ولي العهد يستقبل الرئيس التركي ويشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات"، وفق عددها الصادر الثلاثاء.

ونشرت تقريراً شاملاً عن علاقات البلدين تحت عنوان "المملكة وتركيا.. عقود من التعاون والتفاهم المشترك"، أشارت فيه إلى ما تشهده العلاقات من تطور ونمو ومزيد من التعاون والتفاهم المشترك حول الموضوعات التي تهمّ مصالح البلدين والأمة الإسلامية".

كما حرصت صحيفة "عكاظ" على تغطية متميزة لزيارة الرئيس أردوغان للمملكة، وكان في صدر صفحاتها الثلاثاء، إشارة إلى جلسة المباحثات بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي.

كما نشرت الصحيفة بموقعها الإلكتروني، التقرير ذاته الذي نقلته صحيفة "الرياض"، بشأن الاحتفاء بتطور العلاقات السعودية-التركية.

قمة توطيد العلاقات

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "الوطن" الثلاثاء، تحت عنوان "قمة سعودية-تركية لتوطيد العلاقات وتشجيع الاستثمار"، متناولة تفاصيل زيارة الرئيس أردوغان للمملكة، وسط تأكيد أهمية علاقات البلدين.

كما تصدرت صورة الرئيس التركي وولي العهد السعودي، متابعة صحيفة المدينة السعودية، الثلاثاء، في تغطيتها المكثفة لزيارة الرئيس أردوغان للمملكة.

صحيفة "الجزيرة" تصدر أيضاً عنوانها الرئيسي "ولي العهد بحث مع أردوغان المستجدات الإقليمية والدولية"، مشيرة في عنوان فرعي إلى اتفاق "الرياض وأنقرة في التعاون بالطاقة والصناعات الدفاعية".

وغلب على تلك الصحف إبراز زيارة الرئيس التركي للمملكة في أكثر من صفحة داخلية فضلاً عن الصفحة الأولى، وتوضيح أهمية علاقات البلدين.

اهتمام واسع

ورافق هاشتاغ (وسم) #الرئيس_التركي_في_المملكة، جميع التغطيات الإعلامية والصحفية التي نشرتها تلك المنابر الصحفية والإعلامية عبر تويتر، وذلك منذ وصول الرئيس أردوغان إلى المملكة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية، أكدت الاثنين، في تقرير لها أن "المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ترتبطان بعلاقات تاريخية أخوية وثيقة يعود تاريخها الدبلوماسي إلى عام 1929، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين".

وأشار إلى أن "الزيارات المتبادلة بين القيادتين في المملكة وتركيا سجلت دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات"، مشيرة إلى قوة وتنوع علاقات البلدين في المجالات كافة.

كما أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية الاثنين، بـ"تمتّع السعودية وتركيا بثقل إقليمي ودولي؛ فالدولتان دعامتان للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وتحدثت عن "ارتباط الرياض وأنقرة بعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة منذ توقيعهما اتفاقية الصداقة والتعاون بينهما في عام 1928".

وأكدت أن "العلاقات اتسمت على مدار تاريخها بالنمو والتطور المطرد في جميع المجالات".

وأمس الاثنين، وصل الرئيس أردوغان إلى جدة، في زيارة للمملكة محطته الأولى في جولة خليجية تشمل قطر والإمارات، تليها زيارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية وتستمر حتى 20 يوليو/تموز الجاري.