سياسة
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وسط خلافات حرب أوكرانيا.. انتهاء اجتماع مجموعة العشرين بالهند من دون بيان
تأمل الهند خلال رئاستها مجموعة العشرين في التوصل إلى توافق على إصلاحات للبنوك متعددة الأطراف، وهو مبدأ استرشادي عالمي بشأن العملات المشفّرة وتسريع معالجة ديون البلدان المهددة، لكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يلقى بظلاله على الدبلوماسية العالمية.
وسط خلافات حرب أوكرانيا.. انتهاء اجتماع مجموعة العشرين بالهند من دون بيان
لم تتمكن الدولة الآسيوية من صياغة بيان مشترك في أي من الاجتماعات الرئيسية منذ توليها رئاسة المجموعة في ديسمبر/كانون الأول / صورة: AFP
18 يوليو 2023

قال مسؤولان هنديّان إن اجتماعات استمرت يومين بين صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية في مجموعة العشرين ستختتم، الثلاثاء، من دون بيان مشترك بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول الحرب في أوكرانيا.

ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تأمل الهند في التوصل إلى توافق على إصلاحات للبنوك متعددة الأطراف، وهو مبدأ استرشادي عالمي بشأن العملات المشفرة وتسريع معالجة ديون البلدان المهددة، لكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يلقي بظلاله على الدبلوماسية العالمية.

وقال مسؤول حكومي هندي طلب عدم الكشف عن هويته في آخر يوم من المحادثات التي تعقد في مدينة جانديناجار غرب الهند: "كل جدول أعمالنا يمضي قدماً ووافق عليه الجميع".

وأضاف المسؤول أن معظم الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا سعت لإدانة روسيا والحرب في أوكرانيا بشدة، في حين عارضت روسيا والصين أي خطوة من هذا القبيل.

وأردف المسؤول أن الهند، كدولة مضيفة، لم تتمكن من صياغة بيان ختامي يقبله جميع الدول الأعضاء، إذ أصرّت بعض الدول على وصف الصراع بالحرب، بينما تصف روسيا حملتها التي دخلت الآن شهرها السادس عشر بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وقال مسؤول هندي اليوم الثلاثاء لرويترز إن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا يتجاوز اختصاص مجموعة العشرين، وإنه من الأفضل أن تضطلع الأمم المتحدة بهذا الدور وأيضاً من خلال المفاوضات الثنائية.

والملتقى منعقد في ولاية جوجارات في غرب البلاد، وهو الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، ولم تتمكن الدولة الآسيوية من صياغة بيان مشترك في أي من الاجتماعات الرئيسية منذ توليها رئاسة المجموعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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