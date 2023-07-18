قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع، ما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلاً، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات.

وذكرت المنظمة في بيان "درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال إفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية لأيام عديدة من الأسبوع الجاري مع اشتداد موجة الحرارة".

وستسجل درجات الحرارة الصغرى في أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة، ينجم عنها ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.

وقال كبير مستشاري الحرارة الشديدة في المنظمة، جون نيرن، للصحفيين: "ستستمر هذه الأحداث في الازدياد، ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة"، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وحذر نيرن من أن المخاطر الصحية تتزايد بسرعة، وسط تزايد التحضر، وارتفاع درجات الحرارة القصوى وشيخوخة السكان.

وتوقع أن "ظاهرة "إل نينو" التي أُعلن عنها مؤخراً، وهي نمط مناخي دافئ يحدث كل سنتين إلى 7 سنوات ستؤدي على المدى القصير إلى تضخيم حدوث وشدة الأحداث الحرارية الشديدة".

يشار إلى أن أوروبا، التي تعدّ أسرع قارات العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، تستعد لذروة موجة الحر الحالية لتضرب جزر صقلية وسردينيا الإيطالية، وسط توقعات بارتفاع 48 درجة مئوية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنها تراقب لمعرفة ما إذا كان الرقم القياسي الأوروبي الحالي لدرجات الحرارة، البالغ 48.8 درجة مئوية، المسجل في صقلية في عام 2021، قد يُحطّم خلال العام الحالي.