سياسة
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أول مرة منذ 40 عاماً.. غواصة أمريكية مسلحة نووياً ترسو بمياه كوريا الجنوبية
قال مُنسّق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن غواصة أمريكية مزوّدة بأسلحة نووية رست في مرفأ كوري جنوبي للمرة الأولى منذ 40 عاماً، وسط تنديدات من بيونغ يانغ بما اعتبرته سعي واشنطن لجلب غواصة نووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.
أول مرة منذ 40 عاماً.. غواصة أمريكية مسلحة نووياً ترسو بمياه كوريا الجنوبية
كانت المرة الأخيرة التي نشرت فيها واشنطن إحدى غواصاتها النووية في كوريا الجنوبية عام 1981 / صورة: Reuters
18 يوليو 2023

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ غواصة أمريكية مزوّدة أسلحة نووية رست في مرفأ كوري جنوبي للمرة الأولى منذ 40 عاماً، في وقت يواصل فيه الحليفان جهودهما لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية.

وقال مُنسّق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل للصحفيين بعد الاجتماع، إنّه "فيما نحن نتحدّث، ترسو غواصة أمريكية نووية في بوسان، في أول زيارة لغواصة نووية أمريكية منذ عقود".

وكانت المرة الأخيرة التي نشرت فيها واشنطن إحدى غواصاتها النووية في كوريا الجنوبية عام 1981.

وقالت واشنطن في أبريل/نيسان إنّ إحدى غواصاتها القادرة على إطلاق صواريخ بالستية محمّلة رؤوساً نووية سترسو في ميناء في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عقود، من دون تحديد موعد لذلك.

وجاء الإعلان بينما كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وقال للصحفيين كيم تاي-هيو مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي الذي شارك مع كامبل في ترؤس اجتماع المجموعة الاستشارية النووية إنّ "الجانب الأمريكي أظهر تصميمه الراسخ على أن تُواجه كوريا الشمالية بإجراءات مضادّة فورية وحاسمة تؤدّي إلى سقوط نظامها، في حال مهاجمتها الجنوب بأسلحة نووية".

وكانت كيم يو-جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قالت إنّ هذه الممارسات "لن تؤدّي إلا إلى إبعاد كوريا الشمالية أكثر فأكثر عن الحوار".

وشدّدت كيم على أنّ كوريا الشمالية "مستعدة للتصدّي بحزم لأي عمل ينتهك سيادتها"، واصفةً مقترح إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بأنه "أحلام يقظة".

وتمرّ العلاقات بين الكوريتين حالياً بأسوأ أحوالها على الإطلاق، في وقت يدعو فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لتطوير مزيد من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية.

وعزّزت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة اختبارات كوريا الشمالية للأسلحة، وأجريتا تدريبات عسكرية مشتركة.

وعقد البلدان في سيول الثلاثاء أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية (إن جي جي) التي تهدف إلى تحسين التنسيق النووي بين الحليفين وتعزيز استعداداتهما العسكرية في مواجه كوريا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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