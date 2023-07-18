سياسة
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أردوغان يصل إلى الدوحة في ثاني جولاته الخليجية ويلتقي أمير قطر
وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاءً ثنائياً بحضور وفدَي البلدين، كما سيشارك أردوغان في مأدبة عشاء تقام على شرفه.
أردوغان يصل إلى الدوحة في ثاني جولاته الخليجية ويلتقي أمير قطر
رلاتلااتلااتلا / صورة: AA
18 يوليو 2023

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحطّت طائرة الرئاسة التركية في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال أردوغان، رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والسفير التركي لدى الدوحة محمد مصطفى غوك سو، وغيرهما من المسؤولين.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والدفاع يشار غولار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر والتجارة عمر بولاط ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

ويعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاءً ثنائياً بحضور وفدَي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

والاثنين وصل الرئيس التركي إلى مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلاً من قطر والإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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