سياسة
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لتتلاءم مع ظروف القرن.. أنقرة ولندن تتفقان على تحديث اتفاقية التجارة الحرة
نشرت وزارة التجارة التركية على موقعها بياناً مشتركاً بين أنقرة ولندن، حول بدء محادثات تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وبالمقابل أعلن السفير البريطاني في أنقرة جيل موريس موافقة بريطانيا وتركيا على توسعة التجارة الحرة بينهما.
لتتلاءم مع ظروف القرن.. أنقرة ولندن تتفقان على تحديث اتفاقية التجارة الحرة
سيلتقي الثلاثاء مسؤولون من البلدين في أنقرة من أجل بحث إدراج الخدمات والتجارة الرقمية في اتفاقية التجارة الحرة الجديدة. / صورة: AA
18 يوليو 2023

اتفقت تركيا وبريطانيا على بدء المحادثات من أجل تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

ونشرت وزارة التجارة التركية على موقعها بياناً مشتركاً بين أنقرة ولندن حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وعلّق وزير التجارة عمر بولات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي على البيان أنه بمنزلة موافقة البلدين على تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما والموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال بولات: "نهدف من وراء تحديث اتفاقية التجارة الحرة لتحقيق فرص سوقية إضافية لصادراتنا من الخدمات والمنتجات".

وأكّد البيان المشترك العمل من أجل تحديث اتفاقية التجارة الحرة لتتلاءم مع ظروف القرن الحادي والعشرين.

وبالمقابل أعلن السفير البريطاني في أنقرة جيل موريس موافقة بريطانيا وتركيا على توسعة التجارة الحرة بينهما.

وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار موريس إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة الموسعة الحديثة، ستضاعف حجم التجارة بين البلدينن، إذ بلغت العام الفائت 23 مليار جنيه إسترليني (30.7 مليار دولار).

ووصف السفير البريطاني البلدين بالشريكين والحليفين، مبيناً أنّ موافقة البلدين على تحديث الاتفاقية مثير للحماس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة في المملكة المتحدة في بيانها، بدء المحادثات مع تركيا من أجل اتفاقية تجارة محدثة بين البلدين.

وذكر البيان أنّ وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك ووزير التجارة البريطاني عمر بولات اتفقا في لقائهما الأسبوع الفائت على بدء المحادثات من أجل اتفاقية تجارة جديدة وتعميق التجارة البينية.

وحسب البيان سيلتقي الثلاثاء مسؤولون من البلدين في أنقرة من أجل بحث إدراج الخدمات والتجارة الرقمية في اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لتتناسب مع الاقتصاد الحديث للدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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