تعرض جسر كيرتش، الذي يعد الرابط البري الوحيد بين روسيا وشبه جزيرة القرم، للاستهداف خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، باستخدام مسيَّرات بحرية. وهو ما أدى، حسب مصادر إعلامية، إلى مقتل شخصين وتعطيل حركة المرور في المسار الطرقي للجسر، فيما لم يتضرر خط السكة الحديد.

ويطرح اعتراف كييف بمسؤوليتها عن الحادث، أسئلة بخصوص مساعيها لاسترداد شبه الجزيرة التي ضمَّتها روسيا عام 2014. هذا ارتباطاً بإعلان عدد من المسؤولين الأوكرانيين، خلال الأسابيع الأخيرة، خطط وإعدادات بلادهم من أجل شن عملية عسكرية لهذا الغرض. وهو ما قالته روسيا بتعزيز تحصيناتها العسكرية حول القرم.

هجوم كيرتش

ويعد هذا التفجير الثاني على التوالي الذي يتعرض له الجسر في ظرف أقل من عام، بعد أول جرى باستخدام شاحنة مفخخة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما عدّت موسكو الحادث الأخير "عملاً إرهابياً"، وتوعد الرئيس الروسي بالرد العسكري، قائلاً: "سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا. وزارة الدفاع تُعدّ اقتراحات ملائمة".

وحمَّلت روسيا السلطات الأوكرانية المسؤولية عن التفجير. وقال جهاز مكافحة الإرهاب الروسي، في بيان له، أن أوكرانيا هاجمت جسر كيرتش باستخدام مركبات بحرية مسيّرة، أدت إلى توقف الحركة فيه. وأضاف البيان أن "أجهزة (قوات) خاصة" أوكرانية هي المسؤولة عن الهجوم، وأن الجهاز فتح تحقيقاً جنائياً في الحادث.

وعكس التفجير السابق، اعترفت كييف ضمنياً بمسؤوليتها عن استهداف الجسر، في منشور لوزير التحول الرقمي في الحكومة الأوكرانية ميخايلو فيدوروف، ينتقد فيه نشر فيديوهات للمسيّرات الأوكرانية. وقال فيدوروف على قناته في "تليغرام": "اليوم سُرِّب فيديو لمسيّرات بحرية دُمِّرت قرب جسر القرم (...) من الأفضل التحرك وعدم نشر صور لمنشآت الإنتاج الخاصة بنا وتعزيز قوات الدفاع".

كما كشف مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، لشبكة "CNN" الأمريكية، عن أن الهجوم على جسر كيرتش كان بمثابة عملية مشتركة بين وحدة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.

استهدافات مكثفة للقرم

ويأتي هذا الحادث عقب هجمات شنتها أوكرانيا، يوم الأحد، باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت من خلالها عدة مواقع في شبه جزيرة القرم. ووفق ما أعلنه ميخائيل رزفوزاييف، حاكم القرم الموالي لروسيا، نجحت الدفاعات الجوية وأسطول البحر الأسود الروسيين في صد 6 مسيّرات جوية وتدمير قاربين مسيّرين في مياه شبه الجزيرة.

واستمرت الهجمات الأوكرانية على القرم حتى ليلة الاثنين-الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تصدَّت لنحو 28 مسيّرة أوكرانية هاجمت أهدافاً في القرم، من بينها أهداف في مدينة سيفاستوبول ومينائها الاستراتيجي. وقالت الوزارة في بيان، إن 17 مسيّرة دُمِّرت باستخدام الدفاعات الجوية، و11 أخرى باستخدام تقنيات التشويش الإلكتروني.

وفي تداعيات هذه التطورات، أعلنت موسكو ضربها أهدافاً أوكرانية في أوديسا، يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليل، شنت القوات المسلحة الروسية مجموعة ضربات انتقامية على منشآت جرى فيها التحضير لأعمال إرهابية ضدّ روسيا الاتّحادية باستخدام مسيّرات بحرية"، بما في ذلك "حوض لبناء السفن قرب مدينة أوديسا".

وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا تعرض "منشآت مرفئية" لأضرار جراء هجوم صاروخي شنه الجيش الروسي على المدينة الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.

ماذا يعني استهداف جسر كيرتش؟

يمتد جسر القرم على طول 20 كيلومتراً، وبذلك يعد أطول جسر في أوروبا. غير أن أبرز أهمية استراتيجية له، وفق ما يكشف عنه مقال لـ"نيويورك تايمز"، أنه المعبر البري الوحيد الذي يربط بين روسيا والقرم، وبالتالي خط إمداد للقوات الروسية في شبه الجزيرة الذي ضمتّه عام 2014، وفي مناطق جنوب شرقي أوكرانيا التي سيطرت عليها خلال الحرب الجارية.

وبالتالي فإن مهاجمة هذا الشريان اللوجيستي، الطرقي والسككي، كفيل بعرقلة الإمدادات على القوات الروسية في الجنوب. مع صعوبة توفير هذه الإمدادات في الوقت اللازم من الشرق والشمال الشرقي، بالنظر إلى طول المسافة واحتدام القتال في تلك المناطق.

هذا بالإضافة إلى أهمية الجسر الرمزية للكرملين ورئيسه فلاديمير بوتين، كونه الراعي لمشروع الجسر الذي أطلقه عام 2016، وما يعنيه ذلك من تأبيد النفوذ الروسي على شبه الجزيرة الذي تعده موسكو جزءاً من أراضيها.

ولم تخفِ كييف نيتها تدمير الجسر في خطوةٍ أولى لاسترداد القرم. وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، نشر الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانييوف، وثيقة يفصّل فيها خطة الاسترداد، التي ذكر في مطلعها هدم جسر القرم.

هل أطلقت أوكرانيا مساعيها لاسترداد القرم؟

وعمد المسؤولون الأوكرانيون مؤخراً إلى التصريح بنيّة البلاد استرداد شبه جزيرة القرم. بعد أن كان هذا المطلب أحد تابوهات النزاع العسكري خلال الشهور الأولى من اندلاعه، بل سبق أن أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في لقاء صحفي مع قناة "ABC News" الأمريكية في شهر مارس/آذار 2022، عن انفتاحه على التفاوض بشأن شبه الجزيرة.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف الرئيس الأوكراني عن بدء استعدادات وخطوات عسكرية وإرسال مقاتليه للتدريب في الخارج على السيطرة على شبه الجزيرة. وقال زيلينسكي: "هناك خطوات عسكرية تُتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقلياً. نجهّز فنياً السلاح والقوات ونشكّل الألوية ووحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصاً للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضًا في بلدان أخرى".

وشمل هذا التغير في التعاطي مع قضية القرم أيضاً المسؤولين الغربيين. وحسب مقال تحليلي لـ"فورين بوليسي" الأمريكية، فإن القرم التي كانت تُعد من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، كآخر محطة للنزاع الأوكراني، أصبحوا ينظرون إليها اليوم كضربة يمكنها أن تعجِّل بإنهاء الحرب هذا الصيف.

وعلى الأرض، يشمل الهجوم المضاد التي أطلقته كييف مطلع يونيو/حزيران الماضي، التحرك على محور الجنوب في إقليم زابوريجيا نحو الشرق، أي على بُعد أميال قليلة من القرم. في المقابل، وقبل عمليات الاستهداف الأخيرة، لم تُبدِ كييف أي إشارة فعلية على نقلها الحرب إلى شبه الجزيرة.

ومع هذا، شهد فصل الربيع جهوداً روسية مكثفة لتعزيز التحصينات حول القرم. وهو ما كشفت عنه صور أقمار صناعية أمريكية، مطلع مارس الماضي، من إنشاء الجيش الروسي شبكة خنادق وفخاخ دبابات، تحسباً لأي هجوم برّي على شبه الجزيرة. وتمتد هذه "الخنادق المتطورة"، حسب وصف التحليلات الغربية، لأميال في محيط بلد مدفيديفكا الواقعة قرب الممر البري الرئيسي بين القرم والبر الأوكراني.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه التحصينات ظهرت حديثاً وفي وقت ضيق، قبل الهجوم المضاد، كما شهد محيط بلدة فيتينو، الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، تشييد مسافات طويلة من الخنادق الروسية. على الرغم من أن التحليلات الغربية تقلل من احتمالية حدوث هجوم برمائي.

وجرى إنشاء هذه الخنادق باستخدام الحفَّارة BTM-3 السوفياتية الصنع، وحفرت بشكل متعرج وبزوايا حادة، لإعطاء الجنود المتمترسين فيها مدى أوسع لإطلاق النار. وإلى جوارها توجد تحصينات أخرى، بما في ذلك خنادق عميقة مصمَّمة لتكون فخاخاً للدبابات والمركبات الثقيلة. وهو ما يُحيل على أن "السيناريو الأسوأ" في القرم لا يخفى على روسيا، ويرجّح احتمال وجود توجه عسكري أوكراني نحو إطلاق هجوم على الإقليم.