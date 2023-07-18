سياسة
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"شراكة استراتيجية".. إعلام قطري يتوقّع دفع عجلة العلاقات بين الدوحة وأنقرة
أشاد إعلام قطري الثلاثاء بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين الدوحة وأنقرة، متوقعاً دفع عجلة العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات. جاء ذلك مع بدء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة ضمن جولة خليجية ستقوده أيضاً إلى الإمارات.
"شراكة استراتيجية".. إعلام قطري يتوقّع دفع عجلة العلاقات بين الدوحة وأنقرة
مساء الثلاثاء وصل الرئيس أردوغان إلى الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني / صورة: AA
18 يوليو 2023

أشاد إعلام قطري الثلاثاء بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين الدوحة وأنقرة، متوقعاً دفع عجلة العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وصحف محلية منها "الراية"، مع بدء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدوحة، غداة زيارة للسعودية، ضمن جولة خليجية ستقوده أيضاً إلى الإمارات.

وأوضحت "قنا"، أن "زيارة الرئيس التركي للبلاد، تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما يصادف العام الحالي (2023)، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا".

وينتظر أن تساهم هذه الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في "دفع عجلة العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام ومعدلات متقدمة"، حسب الوكالة.

وتتمتع دولة قطر وجمهورية تركيا وفق "قنا" بـ"علاقات أخوية قوية وشراكة استراتيجية راسخة، إذ شهدت علاقاتهما تطوراً متقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف المجالات، ولا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية".

وتعزّزت العلاقات بـ"توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأسهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية والنمو في مسار العلاقات بين البلدين".

ومع الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، زار أمير قطر، تركيا، وتجاوز حجم المساعدات الإنسانية القطرية الألف طن، عبر توجيه أكثر من 50 طائرة منذ اليوم الأول للكارثة، ضمن نطاق إنشاء جسر جوي بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الراية" القطرية، تقرير "قنا"، عن العلاقات الثنائية المتميزة بين تركيا وقطر، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس أردوغان، "ستفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاستراتيجية"، نقلاً عن الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير قطر لدى تركيا.

وأعطت صحيفة "الشرق" القطرية، مساحة متميزة لتغطية زيارة الرئيس أردوغان، ونقلت تقارير وأخباراً تبرز أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائياً بحضور وفدَي البلدين، يشارك بعده في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

والاثنين وصل الرئيس التركي إلى مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلّاً من قطر والإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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