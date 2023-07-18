سياسة
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شلال كورشونلو.. تحفة طبيعية تستحق الزيارة في أنطاليا التركية
يستقطب شلال كورشونلو ذو الجمال الأخّاذ بولاية أنطاليا جنوبي تركيا عشاق الطبيعة والتصوير على مدار العام، للاستمتاع بقضاء يوم في أحضان الطبيعة، إذ بلغ عدد زواره نحو 160 ألف زائر في النصف الأول من العام الحالي.
شلال كورشونلو.. تحفة طبيعية تستحق الزيارة في أنطاليا التركية
شلال كورشونلو.. تحفة طبيعية في أنطاليا التركية / صورة: AA
18 يوليو 2023

يستقطب شلال كورشونلو ذو الجمال الأخاذ بولاية أنطاليا جنوبي تركيا عشاق الطبيعة والتصوير.

ويقع الشلال في قضاء "آقصو" ويعد وجهة مفضلة للراغبين في الترويح عن أنفسهم مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وبلغ عدد زوار الشلال نحو 160 ألف زائر في النصف الأول من العام الحالي، حسب معطيات مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية.

ويخطف شلال كورشونلو الأنظار بطبيعته الساحرة، ولون مياهه الذي يتراوح بين الأزرق والأخضر، والحياة البرية المحيطة به.

ويقع الشلال في محمية طبيعية، ويجذب الزوار على مدار العام للاستمتاع بقضاء يوم في أحضان الطبيعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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