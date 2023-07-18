يستقطب شلال كورشونلو ذو الجمال الأخاذ بولاية أنطاليا جنوبي تركيا عشاق الطبيعة والتصوير.

ويقع الشلال في قضاء "آقصو" ويعد وجهة مفضلة للراغبين في الترويح عن أنفسهم مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وبلغ عدد زوار الشلال نحو 160 ألف زائر في النصف الأول من العام الحالي، حسب معطيات مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية.

ويخطف شلال كورشونلو الأنظار بطبيعته الساحرة، ولون مياهه الذي يتراوح بين الأزرق والأخضر، والحياة البرية المحيطة به.

ويقع الشلال في محمية طبيعية، ويجذب الزوار على مدار العام للاستمتاع بقضاء يوم في أحضان الطبيعة.