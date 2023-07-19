قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.

وأشار في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إلى أنهما أكّدا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي للتحديات.

وأضاف الأمير: "نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقّق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".

كما أعرب أمير قطر عن سعادته باستقبال الرئيس التركي قائلاً: "سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى أبو ظبي عقب مغادرته الدوحة، ضمن جولة خليجية بدأت الاثنين بزيارة السعودية.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.