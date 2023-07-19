قال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة إنه "من الضروري إعطاء الأولوية للدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد السفير سادات أونال الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الأراضي المحتلة في أوكرانيا"، موقف بلاده من الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدا إعطاء أنقرة الأولوية للدبلوماسية لإنهائها .

وأوضح أونال إن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من 500 يوم، مبيناً أن آلاف المدنيين فقدوا أرواحهم فيما نزح ملايين الأشخاص، وبلغت التكلفة المالية مليارات الدولارات.

وحذر من أن تداعيات الحرب وخاصة على النساء والأطفال "تبعث على القلق".

وأضاف: "لقد كان موقف تركيا واضحاً ومتسقاً منذ البداية، ولا يزال التزامنا استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها مستمرّاً".

وأشار إلى أن بلاده منذ اليوم الأول للأزمة تحاول إيجاد حل سياسي من خلال الدبلوماسية.

وذكر أن أنقرة دافعت أيضاً عن حرية الحركة لتوزيع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى استئناف اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود: "نأمل أن تكون فترة الانتظار الحالية مؤقتة (إثر انسحاب روسيا) وأن تستأنف العمليات في أقرب وقت، بما يلبي توقعات واحتياجات جميع الأطراف".

وأكد أونال أهمية ضمان الأمن في محطة زابوريجيا النووية ومحيطها، وأنه يجب منع تصعيد التوتر في هذه المنطقة.

وأوضح أن حل النزاع لا يمكن تحديده فقط من خلال الديناميات في ساحة الحرب.

وطالب ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة بإعطاء الأولوية للدبلوماسية، وجعلها أساس جميع الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب المدمرة.