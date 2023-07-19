سياسة
2 دقيقة قراءة
ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة: نعطي الأولوية للدبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا
أكد ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده تعطي الدبلوماسية الأولوية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، مشيراً إلى أن آلاف المدنيين فقدوا أرواحهم ونزح ملايين آخرون، نتيجة القتال المستمر منذ 500 يوم.
ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة: نعطي الأولوية للدبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا
الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال / صورة: AA
19 يوليو 2023

قال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة إنه "من الضروري إعطاء الأولوية للدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد السفير سادات أونال الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الأراضي المحتلة في أوكرانيا"، موقف بلاده من الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدا إعطاء أنقرة الأولوية للدبلوماسية لإنهائها .

وأوضح أونال إن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من 500 يوم، مبيناً أن آلاف المدنيين فقدوا أرواحهم فيما نزح ملايين الأشخاص، وبلغت التكلفة المالية مليارات الدولارات.

وحذر من أن تداعيات الحرب وخاصة على النساء والأطفال "تبعث على القلق".

وأضاف: "لقد كان موقف تركيا واضحاً ومتسقاً منذ البداية، ولا يزال التزامنا استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها مستمرّاً".

وأشار إلى أن بلاده منذ اليوم الأول للأزمة تحاول إيجاد حل سياسي من خلال الدبلوماسية.

وذكر أن أنقرة دافعت أيضاً عن حرية الحركة لتوزيع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المساعدات الإنسانية.

ودعا إلى استئناف اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود: "نأمل أن تكون فترة الانتظار الحالية مؤقتة (إثر انسحاب روسيا) وأن تستأنف العمليات في أقرب وقت، بما يلبي توقعات واحتياجات جميع الأطراف".

وأكد أونال أهمية ضمان الأمن في محطة زابوريجيا النووية ومحيطها، وأنه يجب منع تصعيد التوتر في هذه المنطقة.

وأوضح أن حل النزاع لا يمكن تحديده فقط من خلال الديناميات في ساحة الحرب.

وطالب ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة بإعطاء الأولوية للدبلوماسية، وجعلها أساس جميع الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب المدمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us