سياسة
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احتفاءً بـ50 عاماً من العلاقات.. تركيا وقطر توقعان بيان "الرؤية المستقبلية"
احتفت تركيا وقطر بمضيّ 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، بإعلان بيان مشترك يتضمن رؤية مستقبلية واعدة، ووقَّع عليه وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
احتفاءً بـ50 عاماً من العلاقات.. تركيا وقطر توقعان بيان "الرؤية المستقبلية"
احتفت تركيا وقطر بمضي 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما / صورة: AA
19 يوليو 2023

وقّعت تركيا وقطر على بيانٍ مشترك، احتفاءً بمضيّ 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، يتضمن رؤية مستقبلية واعدة لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جرى الإعلان عن البيان المشترك في مستهلّ اجتماع الوفدين التركي والقطري بقصر لوسيل في قطر برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التركي لقطر في إطار جولة خليجية بدأت بالسعودية وتنتهي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقَّع على البيان المشترك باسم الجمهورية التركية وزير خارجيتها هاكان فيدان، وباسم دولة قطر وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وحسب البيان "شهدت العلاقات التركية-القطرية تحولاً نوعياً منذ تأسيسها عام 1973 حتى توقيع الشراكة الاستراتيجية، وأحرزت وما زالت تحرز تقدماً، بفضل الزعيمين أردوغان والشيخ تميم".

ووصف البيان العلاقات التركية-القطرية بأنها "تاريخية ومتجذرة ومبنية على أُسُس سياسية واجتماعية، وتشهد عليها مواقف الدعم والمساندة من الدولتين بعضهما لبعض في مراحل تاريخية مختلفة".

وآخر هذه المواقف الدعم القطري لتركيا بعد كارثة الزلزال التي تعرضت لها في فبراير/شباط 2023، والجسر الجوي الذي أنشأته قطر في اللحظات الأولى من الكارثة من أجل تسكين آلام المنكوبين في تركيا.

وتطرَّق البيان إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية. ويعكسها الاجتماع السنوي لأعضاء آلية اللجنة الاستراتيجية رفيعة المستوى منذ عام 2015.

وبفضل آلية اللجنة الاستراتيجية تمكنت الدولتان من توقيع 100 وثيقة، إذ شهد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في السنوات الأخيرة نمواً مستقراً.

وأشاد البيان باستضافة قطر المتميزة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، والدعم الأمني التركي، إلى جانب دور الخبراء الأتراك والشركات التركية المختلفة وفي مقدمتها قطاعا الإنشاءات والخدمات الفندقية.

وختم البيان: "تماشياً مع توجيهات الزعيمين الحكيمين في البلدين، فإننا عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة للتنسيق في مختلف المجالات لضمان استمرار تعزيز العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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