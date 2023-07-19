شنّ سلاح الطيران الإسرائيلي فجر الأربعاء، هجمات صاروخية على مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري.

وأحصت مراكز سورية عشرين هجوماً لاسرائيل على سوريا حتى الآن منذ بداية العام 2023.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تابع للنظام قوله إنه "في نحو الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وأكّد المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، مضيفاً: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وكانت وكالة أنباء النظام نشرت صوراً ومقاطع فيديو لما زعمت أنه صاروخ جرى اعتراضه.

في السياق نفسه أشار شهود عيان إلى أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة، حيث كتائب الفرقة الرابعة ومستودعات لحزب الله اللبناني".

وذكروا أن القصف "أدى إلى اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.