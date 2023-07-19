واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية توالياً منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وأشار الحاكم أوليغ كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا، دون أن يعطي تفاصيل أكثر، طالباً من السكان ملازمة الملاجئ.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، دون مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه آثار قصف على مبنى سكني نوافذه محطمة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته.

وأُطلِقت صفارات الإنذار في أكثر من 12 منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانٍ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

وحذّرت روسيا الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى عدم وجود "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وتتهم روسيا أوكرانيا باستخدام الممر البحري الذي فُتِح في إطار الاتفاق "لأغراض عسكرية" بعدما قصفت كييف الاثنين الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء أنها دمرت عبر مجموعة صواريخ "منشآت أُعِدّت فيها أعمال إرهابية ضد روسيا".

"وضع معقد"

في سياق متصل، قالت كييف الثلاثاء إن وضع القتال في شرق أوكرانيا "معقد"، فيما أكّدت موسكو أن قواتها تقدمت باتجاه مدينة كوبيانسك في الشمال الشرقي.

وتتضارب الروايات الروسية والأوكرانية بخصوص أحدث المعارك منذ شروع كييف في هجومها المضاد بداية الشهر الماضي، لكن كلا الجانبين أشار إلى ضراوة القتال.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها تقدمت لما يصل إلى كيلومترين في اتجاه كوبيانسك، وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في منطقة خاركيف.

وكان الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية قال في وقت سابق الثلاثاء إن روسيا ركزت قواتها في قطاع كوبيانسك لكن القوات الأوكرانية تصدها.

وأضاف على تطبيق تليغرام: "الموقف معقد لكنه تحت السيطرة (في الشرق)".

وتتزايد إشارة المسؤولين الأوكرانيين إلى زيادة النشاط العسكري الروسي بالقرب من كوبيانسك وفي ليمان القريبة منها في الشمال الشرقي. واستعادت أوكرانيا كلتا المدينتين أواخر العام الماضي.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني الاثنين، إن كييف استعادت أراضي تبلغ مساحتها أكثر من 210 كيلومترات مربعة منذ شنّ هجومها المضاد في أوائل يونيو/حزيران الماضي، مدعومة بالأسلحة التي زودها بها الغرب.

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد "غير ناجح" وإن موسكو أيضاً تنفذ ضربات جوية متكررة في أنحاء أوكرانيا.

وقال متحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية الأوكرانية إن الجيش الروسي حشد أكثر من 100 ألف جندي وأكثر من 900 دبابة في المنطقة.

وذكر سيرسكي أن القوات الروسية تعزز احتياطاتها في باخموت شرقي أوكرانيا لمحاولة وقف تقدم القوات الأوكرانية.

واستعادت القوات الروسية مجموعة قرى في الجنوب منذ بدء الهجوم المضاد، وقال متحدث عسكري إنها تتخذ مواقع حصينة بعد تقدمها.