لقي 34 شخصاً على الأقلّ مصرعهم جراء حادثة سير في ساعة مبكرة صباح الأربعاء، بولاية تامنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وذكرت هيئة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان، أن الحادثة تمثّلت بـ"اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة، أعقبه حريق".

وأوضحت أن "الضحايا الـ34 توفّوا حرقاً، فيما لا تزال عملية الإسعاف متواصلة"، دون تفاصيل إضافية.

وذكرت أن حادثة اصطدام وقعت بين سيارة نفعية و حافلة لنقل المسافرين متبوعة بحريق على الساعة 04 و15 دقيقة، بالطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول 20 كلم من تمنراست.

وعادةً ما تُسجَّل حوادث مرور ليلية مميتة في الجزائر خصوصاً بالولايات الجنوبية، ورجعتها السلطات وخبراء إلى التعب من القيادة لمسافات طويلة.

ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون المرور بإجراءات صارمة، خصوصاً فئة سائقي الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين.

وحسب إحصائيات وزارة الداخلية، شهدت البلاد عام 2021 أكثر من 21 ألف حادثة سير أسفرت عن مقتل 3061 شخصاً.

ووفق بيانات رسمية للحماية المدنية، شهد عام 2022 تسجيل 59 ألف حادثة مرور، ما سبّب مقتل 1805 أشخاص وأصيب أكثر من 73 ألفاً.