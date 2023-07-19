نشرت محكمة محلية في جنوب إفريقيا الثلاثاء وثيقة أظهرت أن الرئيس سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسراً. وجنوب إفريقيا بصفتها عضواً في المحكمة، ملزمة اعتقاله إذا ما حضر القمة.

وجاءت تعليقات رامابوسا في رد قانوني على دعوى قضائية رفعها حزب التحالف الديمقراطي المعارض لإلزام الحكومة اعتقال بوتين إذا ما زار جنوب إفريقيا.

وذكر رامابوسا في رده أنه بدأ إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 97 التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك.

وأوضخ رامابوسا أنه لن يتمكن من الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات.

وأضاف رامابوسا في إفادته: "لدى جنوب إفريقيا مشكلات واضحة في تنفيذ طلب لاعتقال الرئيس بوتين وتسليمه".

وحذّر من أن روسيا قالت بوضوح إن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلاناً للحرب.

من جانبه لم يعلن الكرملين حتى الآن ما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة بجنوب إفريقيا من عدمه.