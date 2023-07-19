سياسة
2 دقيقة قراءة
محذّرة من العواقب.. جنوب إفريقيا تطلب إعفاءها من اعتقال بوتين
طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية إعفاءها من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذّرة من أن ذلك قد يصل إلى حد إعلان الحرب من طرف روسيا.
محذّرة من العواقب.. جنوب إفريقيا تطلب إعفاءها من اعتقال بوتين
جنوب إفريقيا تطلب من الجنائية الدولية إعفاءها من اعتقال بوتين. / صورة: Reuters
19 يوليو 2023

نشرت محكمة محلية في جنوب إفريقيا الثلاثاء وثيقة أظهرت أن الرئيس سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسراً. وجنوب إفريقيا بصفتها عضواً في المحكمة، ملزمة اعتقاله إذا ما حضر القمة.

وجاءت تعليقات رامابوسا في رد قانوني على دعوى قضائية رفعها حزب التحالف الديمقراطي المعارض لإلزام الحكومة اعتقال بوتين إذا ما زار جنوب إفريقيا.

وذكر رامابوسا في رده أنه بدأ إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 97 التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك.

وأوضخ رامابوسا أنه لن يتمكن من الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات.

وأضاف رامابوسا في إفادته: "لدى جنوب إفريقيا مشكلات واضحة في تنفيذ طلب لاعتقال الرئيس بوتين وتسليمه".

وحذّر من أن روسيا قالت بوضوح إن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلاناً للحرب.

من جانبه لم يعلن الكرملين حتى الآن ما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة بجنوب إفريقيا من عدمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us