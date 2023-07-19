أشاد الإعلام الإماراتي، الأربعاء، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد، والشراكة الشاملة مع تركيا.

وأفردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وصحف محلية بينها الاتحاد والوطن والخليج والإمارات اليوم، مساحات واسعة للزيارة، وسط تصدُّر هاشتاغ (وسم) #الرئيس_التركي_في_الإمارات معظم تغريدات الإعلام المحلي.

ووفق وام، "عززت الإمارات وتركيا علاقات الصداقة والشراكة الشاملة التي تربطهما، عبر 4 قمم ولقاءات جمعت خلال العامين الماضيين الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

وأوضحت أنّ زيارةَ الرئيس أردوغان للإمارات الحالية "ولقاءَه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يُعَدّان القمة الخامسة من نوعها خلال عامين".

وجاءت القمم الـ4 السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفبراير/شباط 2022، فيما عُقدت القمة الثالثة عبر الاتصال المرئي في مارس/آذار 2023، والرابعة في يونيو/حزيران 2023، وفق المصدر ذاته.

وحسب وام، "تحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها، وتوسيع علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات كافة".

وأشارت إلى توقيع تركيا والإمارات خلال تلك الفترة "عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، شملت المجالات الاقتصادية، والأمنية، والبيئية، والتكنولوجية"، بخلاف تعاون اقتصادي قوي بين البلدين.

ولفتت إلى إعلان "الإمارات في نوفمبر 2021 تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء".

​​​​​​​وأوضحت وام أن "تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم بحصة تبلغ أكثر من 3 في المئة من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة".

إضافة إلى ذلك، "وصل إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى نحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2021 في قطاعات متنوعة، شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والمواني والخدمات اللوجستية"، وفق المصدر ذاته.

وثقافياً، لفتت إلى أن "البلدين شهدا مؤخراً تعاوناً ثقافياً متنامياً عبّرت عنه مشاركة تركيا ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023، والحضور التركي اللافت خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي".

وفي هذا الصدد، شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في أكتوبر الماضي، التي قدمت خلاله 284 عنواناً من إصدارات 31 دار نشر إماراتية.

وسلطت صحيفة الاتحاد من جانبها الضوء على القمم الـ5 بين الإمارات وتركيا ودورها في تعزيز الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى "التكامل الاقتصادي" الجاري بين البلدين.

واحتفت أيضاً وسائل إعلام محلية مثل البيان والإمارات اليوم والخليج بوصول الرئيس أردوغان إلى البلاد، ونشرت مقاطع فيديو للحظة وصوله.

واستخدمت وسائل الإعلام المحلية هاشتاغ (وسم) #الرئيس_التركي_في_الإمارات، للاحتفاء بالزيارة عبر حساباتها في تويتر، ضمن تغطيتها الموسعة لزيارة الرئيس أردوغان.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، محطته الأخيرة ضمن جولته الخليجية قادماً من قطر.

ومن المنتظر أن تقام الأربعاء، مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قِبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً ويشاركان في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، يعقبها مشاركة أردوغان في مأدبة عشاء رسمي يقيمها آل نهيان على شرف الرئيس التركي.

والاثنين، وصل الرئيس التركي إلى مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية شملت إلى جانب المملكة كلاً من قطر والإمارات.