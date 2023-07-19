قال الشاب العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا، الذي أحرق نسخة من المصحف في السويد الشهر الماضي، إن الشرطة السويدية رفعت الحماية عنه.

جاء ذلك في مقاطع مصورة نشرها موميكا عبر حسابه بمنصة "تيك توك" الاجتماعية.

وقال: "الشرطة السويدية حاولت مساومتي على حريتي مقابل حمايتي، وأخبرتني أنه يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين والتظاهر، وبلغني أنني مهدَّد بفتح مصلحة الهجرة السويدية ملف لجوئي، وأتعرض لضغوط كثيرة".

وأضاف: "اليوم أنا في مكان خطير جدّاً على حياتي، يمكن أن أُقتَل في أي لحظة، وأن أتعرض لأي شيء، لذلك أحمّل مسؤولية أمني وسلامتي وحياتي للشرطة السويدية التي حاولت أن تخرق القانون معي وأن تدوس القانون السويدي بطلبها مني توقيع وثيقة غير قانونية معهم مقابل حمايتي، لذلك أنا الآن بمكان غير محمي".

وتابع موميكا: "قد أتعرض لأي محاولة اغتيال وأنا مهدَّد من دول إسلامية وأشخاص"، دون تسمية أحد أو جهة.

ولم يصدر عن السلطات السويدية تعليق فوري بشأن تصريحات موميكا، فيما أوضح موقع "سويد 24" الناطق بالعربية أن الشرطة رفضت الرد على أسئلة وجّهها إليها عبر البريد الإلكتروني.

وقال المركز الإعلامي لشرطة استوكهولم في ردّ على الرسالة البريدية، إن "الشرطة لا تعلّق على القضايا المتعلقة بالأفراد والتهديدات المحتمَلة"، حسب الموقع.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي مزّق موميكا (37 عاماً) نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد استوكهولم المركزي، بعد أن صرّحت له الشرطة بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.