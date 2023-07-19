أعلنت لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم تكوين مبادرة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين عبر إنشاء غرف طوارئ.

وكشفت غرف الطوارئ عن قدرتها على تطويع الواقع تحت وقع الرصاص وقذائف المدافع في أحياء الخرطوم المتضررة.

واستطاعت غرف الطوارئ الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الصحية الغذائية لسكان أحياء الخرطوم رغم الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة.

ونجحت في تجديد مراكز صحية في هذه الأحياء بمجهودات ودعم السكان حتى عادت إلى العمل واستقبال المرضى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الاشتباكات.

وتقوم هذه الغرف بمتابعة إعادة خدمات الكهرباء والمياه وتوفير الغاز للمخابز في الأحياء المتضررة.

ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

كما يتبادل الطرفان تهم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات، لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 3.1 مليون نازح داخل وخارج البلاد، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

طوارئ طبية

يقول علاء الدين إبراهيم، عضو تنسيقيات لجان مقاومة حي أم بدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة، إن "التنسيقية أنشأت غرفة طوارئ لتقديم الخدمات الطبية والغذائية في الأحياء الواقعة تحت الاشتباكات المسلحة".

وذكر إبراهيم: "نجحنا في إعادة مستشفى بالمنطقة للنشاط، إذ تعمل أقسامه بكفاءة عالية، خصوصاً أقسام الأمراض الباطنية والنساء والتوليد والأطفال".

وأوضح أن "المستشفى يستقبل كل الإصابات، ما عدا العمليات الجراحية، جراء النقص الحاد للكوادر الطبية والأدوية والمحاليل الوريدية".

ولفت الناشط في لجان المقاومة إلى أن "المستشفى يواجه نقصاً حاداً في الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية".

إغاثة وخدمات طبية

وتوضح الناشطة أمنية مصطفى أنه جرى إنشاء مبادرة تطوعية لتشغيل مستشفى النو بأم درمان.

وأوضحت أمنية أن "المبادرة أُنشئت منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، لمساعدة المرضى والجرحى ونقل المصابين من دائرة الاشتباكات وإسعافهم داخل المستشفى".

وأشارت إلى أن "المبادرة التطوعية تسعى لتوفير المواد الطبية واستجلاب الأطباء، وتقديم المواد الغذائية للمرضى".

يقول عباس عبد الله، عضو تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل بمدينة بحري (شمال شرقي العاصمة)، إنّ التنسيقية وفّرت مواد غذائية للمتأثرين بالحرب.

وأشار عبد الله إلى أن "الحرب أثرت بشكل مباشر في الشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل اليومي، لذلك نسعى لتوفير مواد غذائية عينية، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين".

وبعد اندلاع القتال في السودان، ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات في البلاد إلى أكثر من نصف السكان، البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة.

وقدرت الأمم المتحدة عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان بنحو 25 مليون شخص.