طغت الضبابيّة على ملف انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعمال القمّة الأخيرة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، لتصاب كييف بخيبة أمل متجددة.

واختُتمت أعمال القمة في 12 يوليو/تموز الجاري بتأكيد الحلف تقديم "دعم قوي" لأوكرانيا، دون الحديث عن إمكانيّة انضمامها له في الوقت الحالي.

ويُرجع الخبراء هذا التردد إلى المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تنصّ على أنّ الهجوم على عضو واحد يُعدّ هجوماً على الجميع، مما قد يضع الناتو (حال انضمام أوكرانيا) في حرب مباشرة مع روسيا، وهو ما يتجنّبه التكتل.

وبدوره، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ"تردّد" حلف شمال الأطلسي على صعيد انضمام كييف إليه.

وفي تصريحات أطلقها مع بدء القمة يُفهم منها توقّعه المسبق للنتيجة، قال زيلينسكي على "تويتر": "يبدو أن لا نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضواً فيه، هذا التردّد يشجع الإرهاب الروسي".

وشدّد على أنّ "التردُّد ضعف"، معتبراً أنّ "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف أمر غير مسبوق وعبثيّ".

وحذّر من أنّ ذلك "يعني وجود نافذة لا تزال مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في مفاوضات مع روسيا". ولكن، بماذا خرجت كييف من هذه القمة؟

أبرز المخرجات

في نهاية القمّة، اتّفق الحلفاء بمشاركة 31 زعيماً من الدول الأعضاء على حزمة من ثلاثة أجزاء "لتقريب أوكرانيا من الحلف"، فيما وقّعت دول مجموعة السبع الصناعية إعلاناً مشتركاً بشأن ضمانات أمنيّة لكييف.

وفي تصريحاته الختامية، قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنّ الحلفاء اختتموا للتوّ قمّةً "تاريخيّة" لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا بالاتفاق على "خطط دفاعيّة أكثر تفصيلاً وقوّة منذ الحرب الباردة".

وفي إشارة إلى المساعدات العسكريّة التي قدّمها الحلفاء بقيمة عشرات المليارات من الدولارات وتدريب الحلفاء عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية، قال ستولتنبرغ: "مع استمرار أوكرانيا في تحرير الأراضي، سنقف إلى جانبهم ما دام الأمر يتطلب ذلك".

وتطرّق أيضاً إلى حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا لعدّة سنوات، التي جرت الموافقة عليها قبل القمة بأيام، للمساعدة في نقل أوكرانيا من الحقبة السوفييتية إلى معايير الناتو وجعل قوّاتها قابلة للعمل بشكل كامل مع الحلف.

ويضيف: "سنصدّر دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو بمجرد أن يتّفق الحلفاء على تلبيتها للشروط، وهذا يبعث برسالة واضحة وقويّة وموحّدة من قمّة فيلنيوس".

ضمانات أمنية

وفي تعليقه على ما كسبته أوكرانيا خلال القمّة، يقول الكاتب في الشؤون الدولية فراس بورزان: "قدّمت دول مجموعة السبع بياناً بالإضافة إلى 6 دول من الحلف والباب مفتوح لانضمام دول أخرى بالضمانات الأمنية واستمرار الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا".

ومن المفترض أن تنشر دول "G7"، (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة)، بياناً مشتركاً بشأن آلية دعم كييف من أجل مساعدتها في حربها مع روسيا ومواجهة "أي اعتداءات" في المستقبل.

وسيشكّل البيان إطاراً لإبرام اتفاقات ثنائية في وقت لاحق بين هذه الدول وكييف، تتضمن تفاصيل الأسلحة التي ستُمدّها بها لمدة 10 سنوات، وفق ما نقل موقع "يورو نيوز".

وفي حديثه مع TRT عربي، يوضح بورزان أنّه "مستقبلاً ستُجرى مفاوضات ثنائية بين أوكرانيا وكل دولة موقِّعة على بيان الضمانات، لإضفاء طابع رسمي ومُلزمٍ قانونياً لكل دولة -بخلاف إعلان بودابست 1994".

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول من العام المذكور، وقّعت أوكرانيا، إلى جانب روسيا والولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة، مذكّرة تفاهم عُرفت باسم "اتفاقية بودابست"، رُبطت بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتنصّ المعاهدة على احترام كل من روسيا والولايات المتّحدة وبريطانيا استقلال وسيادة أوكرانيا وحدودها المرسومة آنذاك، وتأكيد الامتناع عن التهديد باستخدام القوّة ضدّها والدفاع عنها إذا وقعت ضحيّة لعدوان.

وكانت أوكرانيا آنذاك ثالث أكبر قوّة نووية في العالم بعد روسيا والولايات المتّحدة، وبموجب الاتفاقية، تخلّت كييف عن أسلحتها النووية لروسيا مقابل الضمانات الأمنيّة المذكورة.

مجلس مشترك

ويتطرّق بورزان أيضاً إلى تشكيل مجلس الناتو - أوكرانيا الذي أعلن ستولتنبرغ عنه، وعقد أول اجتماع له في 12 يوليو/تموز ضمن مجريات قمّة فيلنيوس.

وتكمن أهميّة المجلس في أنّه يمنح الأوكرانيين مقعداً داخل أروقة الحلف، إضافةً إلى قناة تواصل قويّة لحشد التأييد والتأثير في القرارات الفنية والقانونية المتعلقة بمستقبل أوكرانيا داخل الناتو، وفق تقديره.

ويستدرك: "لكن ليس هذا ما كانت تأمله كييف، رغم أنّها تدرك أنّها لن تُوجَّه إليها دعوة للانضمام الفوري".

ويتابع بورزان: "في الواقع رهان الرئاسة الأوكرانية في المقام الأول كان على الحصول على دعوة مؤجّلة أو مشروطة تتسم بالوضوح في ما يتعلق بالشروط، غير أنّ ما قُدّم لها كان ظاهرياً تبسيط الإجراءات للانضمام".

ويبيّن أنّه "جرى استبدال المراجعة السنويّة بخطة عمل العضويّة، مع تنفيذ مجموعة شروط غامضة لم يُكشف عنها دون جدول زمني".

بدوره، يقول الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، لـ TRT عربي، إنّ أوكرانيا خرجت فقط "بالضمانات الأمنيّة" وهي أقل من طموحات زيلينسكي في الترشيح للناتو.

رؤية غامضة

أما خبير الأمن الدولي مصطفى العمّار، فيعتقد أنّ رؤية الناتو تجاه أوكرانيا لا تزال غامضة للغاية رغم إصرار بعض الأعضاء على انضمامها للحلف.

وفي حديثه مع TRT عربي، يرى أنّه "من الممتاز أنّ مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي وكثيراً من الدول قد تعهدت في فيلنيوس بتوفير الغطاء الأمني (الدعم العسكري والتمويل وإعادة الإعمار)".

لكنْ لا تزال هناك ضبابيّة دون تأمين الطريق إلى عضوية الناتو وعدم إعطاء مقترحات من أجل ذلك، وفق تقديره.

ويقول العمار: "أوروبا أخفقت كثيراً منذ عقد من الزمن في دمج أوكرانيا في النظام الأوروبي بما يخصّ محاربة الفساد الإداري والحكومي وراحت تضع هذا السبب حجر عثرة كلّ مرة دون البدء برسم خريطة طريق".

أما على الصعيد العسكري، فالجيش الأوكراني أثبت تمكّنه من الاندماج السريع من خلال استعماله أسلحة الناتو ونجح في عمل تغيير كبير عبر القدرة القتالية والدفاعية، حسب تقديره.

ويلفت الخبير الدولي إلى أنّه كان ينقص دول الحلف على الأقل منح عضوية جزئية لأوكرانيا، وهذا كاد يعطي تعزيزاً وتحفيزاً لجيش الدفاع الأوكراني وهزيمة مدويّة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويؤكّد العمّار أنّ "أوكرانيا تدافع بالنيابة عن أوروبا، ولا ننسى أنّ الأخيرة ولمدّة عشرين عاماً هي التي دلّلت بوتين وجعلته متمرّداً لا يعترف بلغة الحوار والدبلوماسية"، حسب تعبيره.