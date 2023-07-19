أكدت تركيا والسعودية أهمية استكمال إجراءات تفعيل مجلس التنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البلدين عقب زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة السعودية الاثنين، في إطار جولة خليجية شملت أيضاً قطر والإمارات.

وحسب البيان "أكد الجانبان أهمية استكمال إجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي-التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس".

كما أكد الطرفان تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية وتفعيل الاتفاقيات الموقَّعة بينهما.

واستعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهة هذه التحديات.

وأكدا "أهمية رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، وحرصهما على دعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة".

وعلى صعيد آخر، أعربت السعودية عن تقديرها ودعمها لتطوير العلاقات بين تركيا ومصر.

كما جدد الجانبان "إدانتهما واستنكارهما الإساءات المتعمّدة إلى القرآن الكريم" وأكدا "أهمية نشر قيم الحوار والتسامح".

وبشأن الحرب في السودان، أكد "الجانبان أهمية التزام طرفَي الصراع في السودان وقف إطلاق النار الدائم والبنّاء على إعلان جدة (التزام حماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو/أيار 2023، إضافة إلى المبادرات الإقليمية الأخرى".

وحثَّ الجانبان، وفق البيان، طرفَي الصراع على التزام الحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام للصراع، واتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما أكدا أن حل الأزمة يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية سودانية داخلية فعلية تحترم سيادة ووحدة البلاد، وتحافظ على مؤسسات الدولة.

وشدّد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الداعمة للاستجابة الإنسانية بالسودان، وأهمية تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، حسب البيان.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطّت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب الأمم المتحدة.