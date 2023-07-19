سياسة
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"استهداف متعمّد".. تنديدات أوكرانية ضد روسيا بضرب منشآت وإتلاف أطنان الحبوب
أعلن وزير الزراعة الأوكراني أن 60 ألف طن من الحبوب المخصّصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا أتلفت جراء الضربات الروسية. بينما اتهم الرئيس الأوكراني روسيا "بالاستهداف المتعمّد" في ضربها مواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية.
"استهداف متعمّد".. تنديدات أوكرانية ضد روسيا بضرب منشآت وإتلاف أطنان الحبوب
اتهم زيلينسكي روسيا "بالاستهداف المتعمّد" في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية / صورة: Reuters
19 يوليو 2023

أعلن وزير الزراعة الأوكراني، الأربعاء، أن 60 ألف طن من الحبوب المخصّصة للتصدير والمخزنة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني قرب أوديسا قد أتلفت جراء الضربات الروسية ليلاً.

وقال ميكولا سولسكي في بيان نشر على موقع وزارته: "ستلزم سنة على الأقل لإصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أتلفت 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض أن تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يوماً".

وأضاف أن "البنية التحتية للحبوب للتجار والناقلين الدوليين والأوكرانيين كانت الأكثر تضرراً" مشيراً إلى أن "الأمن الغذائي العالمي في خطر مرة أخرى" بسبب هذه الهجمات التي استهدفت مواقع أوكرانية مرتبطة بتصدير الحبوب.

وحسب الوزير فإن من الشركات التي تعرضت بنيتها التحتية لأضرار: الفرنسية CMA-CGM والمجموعة الكندية Viterra.

وأعلن الكرملين الاثنين رفضه تمديد العمل باتفاق الحبوب الموقع في يوليو/تموز 2022 تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا، الذي كان يتيح نقل المنتجات الزراعية الأوكرانية بشكل آمن رغم النزاع والحصار من موانى أوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم، الأربعاء، روسيا "بالاستهداف المتعمّد" في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن.

وقال زيلينسكي على تليغرام إن "الإرهابيين الروس استهدفوا بشكل متعمّد البنى التحتية للاتفاق حول الحبوب"، مضيفاً أنه يريد "تعزيز حماية الأشخاص والبنى التحتية المرفئية" في البلاد لمواجهة هذه الضربات.

وفي بيانه ذكر زيلينسكي بشكل خاص منطقتَي أوديسا (جنوب) وجيتمومير (غرب) على أنهما استهدفتا بالضربات الروسية.

وحسب الوزارة المكلفة إعادة إعمار أوكرانيا فإن "محطات الحبوب والبنية التحتية لمواني أوديسا وتشورنومورسك تعرضت للهجوم".

وقال بيان نشرته على تليغرام: "تضررت خزانات وأرصفة ميناء أوديسا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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