سياسة
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جنوب إفريقيا تعلن عدم مشاركة بوتين بقمة بريكس في جوهانسبرغ
أعلنت جنوب إفريقيا عدم مشاركة الرئيس الروسي بقمة دول بريكس التي ستعقد في جوهانسبرغ في أغسطس/آب، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر. ومن المفترض نظرياً أن تعتقل جنوب إفريقيا بوتين حال دخل أراضيها، بصفتها عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية.
جنوب إفريقيا تعلن عدم مشاركة بوتين بقمة بريكس في جوهانسبرغ
جنوب إفريقيا تعلن عدم مشاركة بوتين بقمة بريكس في جوهانسبرغ / صورة: AFP
19 يوليو 2023

قالت رئاسة جنوب إفريقيا، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس التي ستعقد في جوهانسبرغ في أغسطس/آب، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر.

ودُعي بوتين إلى قمة الدول النامية الخمس، المقرّر عقدها من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ.

ولكن الرئيس الروسي كان قد استُهدف في بداية مارس/آذار بمذكّرة من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب "جريمة حرب" تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ شن الحرب على أوكرانيا، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.

مع ذلك، من المفترض نظرياً أن تعتقل جنوب إفريقيا بوتين حال دخل أراضيها، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامابوزا في بيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا الاتحادية القمة لكن روسيا الاتحادية ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف".

وقال ماغوينيا إنّه اتخذ هذا القرار بعد "عدد من المشاورات" التي أجراها رامابوزا في الأشهر الأخيرة، وكان آخرها "الليلة الماضية".

وقال رامابوزا في وثائق نُشرت الثلاثاء في خضم نقاش وطني بشأن هذه المسألة إنّ توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمنزلة "إعلان حرب" على روسيا وسيهدّد "أمن وسلام ونظام الدولة" في جنوب إفريقيا.

وكانت القضية قد اتخذت منعطفاً قانونياً، إذ طلب التحالف الديمقراطي، الذي يعدّ الحزب المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا، من المحاكم إجبار الحكومة على ضمان اعتقال بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه البلاد.

وفي مقابلة مع وسيلة إعلام محلية نُشرت مؤخراً، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيلي إنّ حكومته تسعى لإقناع فلاديمير بوتين بعدم المجيء إلى القمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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