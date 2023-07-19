كشف الإعلام الأمريكي تفاصيل المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يلتقي بايدن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ الثلاثاء، في البيت الأبيض.

وأثار بايدن بشكل خاص مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية تحت عنوان ما تسمّيه "الإصلاح القضائي"، والتي تقول عنها المعارضة الإسرائيلية إنها ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.

ويقول منتقدون للتعديلات القضائية إنها في حال إقرارها فإن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يُحافَظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتوصل إلى إجماع إسرائيلي على مشاريع القوانين ولكنه هذه المرة كان الطلب أكثر حدةً.

ونقل المعلق الشهير في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توماس فريدمان، عن بايدن أنه قال لنتنياهو: "من فضلك توقّف الآن. لا تمرّر أي شيء بهذه الأهمية من دون إجماع واسع، وإلا فإنك ستكسر شيئاً ما مع ديمقراطية إسرائيل ومع علاقتك بالديمقراطية الأمريكية، وقد لا تتمكن أبداً من استعادته".

وقال فريدمان: "للتأكد من أن موقف بايدن واضح تماماً لجميع الإسرائيليين، دعاني إلى المكتب البيضاوي بعد ظهر يوم الثلاثاء وأعطاني بياناً، غير مسبوق بشأن هذه القضية، يعبر فيه عن احترامه لكيفية إظهار الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل "حيوية ديمقراطية إسرائيل"، فضلاً عن رغبته في أن يتوقف ائتلاف نتنياهو عن الاندفاع إلى الانتقاد من خلال إصلاح دستوري، من دون حتى ما يشبه الإجماع الوطني، الذي من شأنه أن يقلل بشكل حاد من قدرة المحكمة العليا في إسرائيل على الإشراف على قرارات وتعيينات حكومة إسرائيل".

وتابع بايدن في التصريح ذاته لفريدمان: "لإجراء تغييرات كبيرة، هذا أمر ضروري. لذا فإن توصيتي للقادة الإسرائيليين هي عدم التسرّع. أعتقد أن أفضل نتيجة هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن هنا".

ولفت فريدمان إلى أن "نتنياهو، في تلك المعركة، يبدو أنه يمضي قدماً بشكل حاسم في انتزاع السلطة لتحرير نفسه وحكومته من سيطرة المحكمة العليا قبل أن ينعقد الكنيست في الصيف نهاية يوليو/تموز".

وأضاف: "من الواضح أن بايدن يسير على حبل مشدود، إنه يحاول أن يحترم حق إسرائيل في اختيار مسارها من دون تدخُّل حليفتها الأمريكية في أمر داخلي (وهو احترام غالباً ما أهمله نتنياهو عند التدخل في السياسة الأمريكية على مرّ السنين) مع توضيح قلقه، الذي يشاركه فيه عديدٌ من الإسرائيليين الأساسيين".

وأشار فريدمان إلى أنه "عندما قال لي بايدن ذلك، يمكنني أن أخبركم أنه كان يتحدث من رأسه ومن قلبه، إنه يناشد نتنياهو وأنصاره بشكل أساسي لفهم ما يلي: إذا لم يُنظر إلينا على أننا نشارك هذه القيمة الديمقراطية، فسيكون من الصعب الحفاظ على العلاقة الخاصة التي تمتعت بها إسرائيل وأمريكا على مدار الـ75 عاماً الماضية وعلى مدار 75 عاماً أخرى".

كيف كان ردّ نتنياهو؟

لم يتطرق فريدمان إلى ردّ نتنياهو على أقوال بايدن، ولكن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين (لم يسمّهم) بعض التفاصيل.

ونقل عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين اطّلعوا على المكالمة: "عندما حث الرئيس بايدن بنيامين نتنياهو في المكالمة الهاتفية يوم الاثنين على الحصول على إجماع واسع بشأن تشريع الإصلاح القضائي الخاص به، ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المعارضة غير مستعدة للتفاوض".

ونقل الموقع عن المسؤولين أن "بايدن قال لنتنياهو إنه لن يتدخل في السياسة الإسرائيلية لكنه شدّد على ضرورة أن يكون إجماع واسع حول الإصلاح القضائي".

وأضافوا: "ردّ نتنياهو بأنه تعهد لشركائه في الائتلاف (الحكومة) بتمرير مشروع القانون الذي من شأنه أن يحدّ من مراجعة المحكمة العليا لقرارات الحكومة على أساس "المعقولية"، وأن هذا التشريع يمكن أن يصبح قانوناً في أقرب وقت الأسبوع المقبل".

وتابع المسؤولون: "قال نتنياهو لبايدن إنه لا يرى مشروع القانون المقترح صفقة كبيرة، وإنه لن يتخذ خطوات أخرى لتعزيز الإصلاح القضائي حتى أكتوبر/تشرين الأول".

ومن جهة ثانية أخبر بايدن نتنياهو أيضاً بوجود فرصة للحصول على اتفاق تطبيع مع السعودية، لكن الأمر سيصبح أصعب إذا استمرت التوترات في الضفة الغربية المحتلة في التصاعد، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وأضاف الموقع: "نقل مصدر مطلع على المكالمة عن بايدن قوله لنتنياهو إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية قد يكون ‘صفقة تغير قواعد اللعبة’ لكنه شدد على وجود حاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة والسياق في الضفة الغربية".

ووردت مسألة الإصلاحات أيضاً في اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، الثلاثاء، وفق قراءة من البيت الأبيض للقاء.

وقال البيت الأبيض: "أشار الرئيسان إلى قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل القائمة على أساس القيم الديمقراطية المشتركة، وناقشا الحاجة إلى نهج قائم على التوافق في حزمة الإصلاح القضائي".

وكان نتنياهو وبايدن اتفقا على اللقاء ولكن من دون تحديد مكان أو موعد، علماً بأنهما لم يلتقيا منذ تشكيل نتنياهو للحكومة نهاية العام الماضي.

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان).

وأمس الثلاثاء، أعلنت جهات منظمة للاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعاً، عن تنظيم "يوم المقاومة"، للاحتجاج على خطط التعديلات القضائية.