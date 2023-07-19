سياسة
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وسط مراسم رسمية.. رئيسا تركيا والإمارات يلتقيان في أبو ظبي
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الإمارات نظيره التركي في أبو ظبي، وسط مراسم رسمية.
وسط مراسم رسمية.. رئيسا تركيا والإمارات يلتقيان في أبو ظبي
الرئيس التركي أردوغان ورئيس الإمارات في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي / صورة: AA
19 يوليو 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى اللقاء الثنائي بشكل مغلق في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.

وصرّح أردوغان عقب لقاءه رئيس الإمارات: "سنرفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقية المشتركة التي سنوقعها (مع الإمارات)... من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي-الإماراتي رفيع المستوى سنضمن رفع علاقاتنا بانتظام إلى أعلى مستوى".

وأضاف: "نريد تعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل".

وأشار الرئيس التركي إلى تنظيم "منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم اتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي-الإماراتي) إلى عالم الأعمال".

وفي وقت سابق اليوم استقبل رئيس الإمارات نظيره التركي في أبو ظبي، وسط مراسم رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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