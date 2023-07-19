تجتاح في الأيام الأخيرة موجة حر شديدة أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية متسببة بحرائق غابات ولا سيما في اليونان التي تخوض فيها فرق الإطفاء "معركة هائلة" لإخماد النيران.

من كاليفورنيا إلى الصين حذّرت السلطات من مخاطر الحر على الصحة داعية السكان للإكثار من شرب المياه واتقاء وطأة الشمس.

في أوروبا أيضاً فُرض الإنذار الأحمر بسبب "خطر كبير" ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويكافح مئات عناصر الإطفاء حرائق في أرخبيل الكناري وفي اليونان خصوصاً، إذ ينخرطون في "معركة هائلة" لإخماد النيران غرب أثينا وعلى جزيرة رودوس السياحية، وفق ما قال وزير أزمة المناخ والدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس.

وعلى حين يتوقع عودة موجة قيظ جديدة في اليونان بدءاً من الخميس مع حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية الجمعة والسبت، أكد الوزير أن "الأحوال الجوية صعبة" بسبب رياح قوية تصل سرعتها أحياناً إلى 60 كيلومتراً في الساعة تعصف على جزء من البلاد وتؤجّج الحرائق.

من جهته، قال يانيس أرتوبيوس المتحدث باسم خدمات الإطفاء اليونانية، إنّه سيُرسل 230 عنصر إطفاء من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا تعزيزات إلى البلاد بحلول يوم الجمعة، جزءاً من المساعدة الأوروبية المتبادلة.

كما انضم إلى فرق الإطفاء 40 عنصراً من رومانيا وسينضم 40 آخرون وفقاً للحكومة الرومانية.

ورغم أوامر الإخلاء رفض بعض السكان مغادرة منازلهم.

"إعلان الإنذار الأحمر"

في جنوب فرنسا سجلت مستويات قياسية وخصوصاً في منطقة الألب جنوباً والبيرينيه غرباً وجزيرة كورسيكا على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية، وكانت هذه المستويات القياسية أعلى بـ8 إلى 11.9 درجة مئوية عن المعدلات الموسمية.

أما في إسبانيا، فقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الحرارة بلغت 45.3 درجة مئوية الثلاثاء في فيغويريس في كاتالونيا شمال شرق البلاد و43.7 درجة مئوية في جزر الباليار.

وفي إيطاليا أعلن الإنذار الأحمر في 20 مدينة.

في روما بلغت الحرارة 40 درجة مئوية بينما سجل المستوى القياسي المحلي 40.5 درجة في أغسطس/آب 2007. لكن الحر لم يمنع السياح من الخروج إلى شوارع العاصمة الإيطالية.

"خطط مكافحة"

وسجلت مستويات حرارة قياسية في العالم بأسره الثلاثاء ويتوقع موجات حر جديدة الأربعاء.

ورأت الأمم المتحدة أن على العالم الاستعداد "لموجات حر أقوى" داعية الأفراد إلى تحضير "خطط مكافحة" خاصة بهم لمواجهة درجات حرارة قصوى خلال الليل والنهار.

وحطّمت بكين مستوى قياسياً صامداً منذ 23 عاماً مع تسجيل حرارة تفوق 35 درجة مئوية على مدى 27 يوماً متتالية على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.

وسجلت فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية مستوى قياسياً جديداً بعد 49 عاماً مع حرارة تفوق أو تعادل 43.3 درجة مئوية على مدى 19 يوماً متتالية حسب مصلحة الأرصاد الجوية.

في الولايات المتحدة تتابع مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر "خانقة" في جنوب البلاد.

وتسببت حرائق عنيفة عدة في كاليفورنيا بإجلاء سكان، وأتى حريق "رابيت فاير" وهو الأعنف على نحو 3200 هكتار.

في كندا، التهمت النيران أكثر من 11 مليون هكتار هذه السنة، بينما لا يزال 885 حريقاً مستعراً من بينها 566 تعدُّ خارج السيطرة حسب مركز مكافحة الحرائق في كندا الاثنين.

وقضى عنصرا إطفاء خلال مكافحة هذه الحرائق الضخمة.

وأصدرت اليابان تنبيهات من ضربات شمس في 32 من مناطق البلاد الـ47 مع حرارة قريبة من المستوى القياسي المطلق البالغ 41.1 درجة مئوية والمسجل في 2018.