سياسة
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الرئاسة التركية: توقيع 13 اتفاقية في مجالات مختلفة بين تركيا والإمارات
قالت الرئاسة التركية إنه جرى التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات مختلفة بين تركيا والإمارات. وأضافت أن الجانبان اتفقا على إنشاء مجلس استراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيس تركيا ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
الرئاسة التركية: توقيع 13 اتفاقية في مجالات مختلفة بين تركيا والإمارات
الرئاسة التركية: اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار بين أنقرة وأبو ظبي. / صورة: AA
19 يوليو 2023

قالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية إنه جرى التوقيع على 13 اتفاقية في مجالات مختلفة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة بقيمة 50.7 مليار دولار.

جاء ذلك الأربعاء في بيان عبر حساب دائرة الاتصال على منصّة تويتر، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات.

وأردف البيان أن الجانبان اتفقا "على إنشاء مجلس استراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيس تركيا ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "بهذا الاتفاق المشترك، ارتقت علاقاتنا مع دولة الإمارات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وبموجب الاتفاقات المبرمة، فإنه تقرر "تعميق التعاون الحالي في مجالات مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتمويل والصحة والغذاء والسياحة والعقارات والبناء والصناعات الدفاعية والذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة".

والأربعاء، التقى الرئيس أردوغان الأربعاء نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

مصدر:TRT عربي
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