تعيش الكرة الأرضية في ظل أحوال طقس متطرفة خلال الصيف الجاري، تطبعها مستويات حرارة عالية وقيظ شديد. وهو ما يؤكده مرصد "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي، في دراسته الأخيرة، موضحاً أن موجة الحرارة التي يشهدها الكوكب بلغت مستويات قياسية تاريخية.

وأشار المرصد إلى أن "درجات الحرارة في يونيو/حزيران ارتفعت بهامش كبير على الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في 2019". كما بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في 4 يوليو/تموز الجاري نحو 17.18 درجة مئوية، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 17.01 درجة مئوية والذي سُجّل في اليوم الذي يسبقه.

وتسببت هذه الظروف المناخية في موجة حرائق غابات واسعة تجتاح النصف الشمالي من العالم، من شمالي أمريكا إلى جنوب أوروبا مروراً بشمال إفريقيا. كما حذّرت عدد من الحكومات مواطنيها وزوارها من موجات الحرارة الاستثنائية، التي تسبب أضراراً صحية خطيرة.

ظاهرة الطقس المتطرف

في بلاغ أخير لها، حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن النصف الشمالي للعالم يختنق تحت وقع أحوال طقس متطرفة هذا الصيف. وقالت المنظمة إن أجزاء واسعة من شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ظاهرة ما يسمى بـ"القباب الحرارية".

وتنتج ظاهرة القبة الحرارية بسبب ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى حبس الهواء الساخن المتصاعد من البحار والمحيطات في الطبقات السفلى على شكل قباب عالية الحرارة، ومنها نتجت موجات القيظ الشديد الحاصلة.

وفي تصريح للصحفيين، قال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في الوكالة العالمية، أن "عدد موجات الحرّ المتزامنة في نصف الكرة الشمالي زاد ستة أضعاف منذ الثمانينيات، ولا مؤشّر على أنّ هذا المنحى سيتراجع". وأضاف الخبير المناخي: "شدّة هذه الظواهر ستستمرّ في الازدياد، وعلى العالم أن يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة".

وسبق أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الكوكب يشهد حدوث ظاهرة "النينيو"، والتي تعد هذه الظاهرة الطبيعية أقوى تقلب في نظام المناخ في أي مكان على وجه الأرض. وفي بيانها الأخير، أكدت المنظمة أن النينيو المعلن مؤخراً قد يؤدي إلى تضخيم موجات الحرارة الشديدة وتأثيراتها على صحة الإنسان وسبل عيشه.

وفي ذات السياق، كان مرصد "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي، أوضح أن درجات حرارة سطح المحيطات "كانت أيضاً الأكثر دفئاً على الإطلاق في الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في شمال المحيط الأطلسي، وظاهرة النينو العاصفة في المحيط الهادئ"، التي تحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط بما لا يقل عن 0.5 درجة مئوية.

وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، اعتبر روبير فوتار، مدير معهد "بيار سيمون لابلاس" والمتخصّص بعلوم المناخ، أنّه إذا لم يكن بين مناطق العالم المختلفة روابط مناخية، فإنّ التغيرات المناخية تغذّي ظواهر الطقس المتطرّف في جميع أنحاء الكوكب وتزيد وطأتها.

وأضاف الخبير المناخي، أن "جنوب أوروبا على سبيل المثال، الأمر يتعلّق بإعصار عكسي قويّ للغاية هو عبارة عن مرتفع جوي ومع الرياح الضعيفة التي تصاحبه يحول دون حدوث اضطرابات جوية. مناطق الضغط الجوي المرتفعة هذه تحبس الهواء الدافئ مما يؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة. هذا الأمر تغذّيه رياح جنوبية على الجناح الغربي تجذب كتلاً هوائية حارقة من الصحراء".

طوارئ وتحذيرات

وتقع إحدى القباب الحرارية الكبرى فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، متسببة في موجة حرارة شديدة في جنوب أوروبا، والتي أطلق عليها اسم "خارون"، تيمّناً بشخصية من الميثولوجيا الإغريقية مهمّتها نقل الأموات في رحلتهم إلى العالم السفلي، وفق ما ذكرت فرانس بريس.

وعاشت إيطاليا يوم ثلاثاء حارق، إذ تجاوزت الحرارة في العاصمة روما عتبة 42 درجة مئوية، حسب وكالة الأرصاد المحلية. فيما كانت الجزر الأكثر تضرراً من مناطق البلاد، إذ سجلت أقصى درجة في جنوب صقلية، إذ ناهزت الـ 46.5 درجة مئوية. ووضعت السلطات المحلية 20 مدينة إيطالية في حالة إنذار قصوى، بما في ذلك العاصمة روما ومدن الشمال.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات وضع 9 أقاليم في الجنوب الشرقي للبلاد تحت حالة إنذار قصوى. وقالت وكالة الأرصاد الفرنسية، أن "درجات الحرارة تخطت مستويات قياسية في منطقة فار وكورسيكا ببلوغها عتبة 40 درجة مئوية"، بينما سجلت أقصى درجة ببلدة سيرالانغ في جنوب غرب البلاد.

وغير بعيد عن المنطقة، في اليونان التي تعرف هي الأخرى موجة حر شديدة، قاربت في العاصمة أثينا عتبة 48 درجة مئوية في منتصف نهار الثلاثاء. وقررت السلطات اليونانية إغلاق متحف الأكروبوليس الشهير وسط العاصمة، لمنع السياح من التوافد عليه حماية لهم من ضربات الشمس.

كما وزع متطوعو الصليب الأحمر اليوناني المياه والفواكه الطازجة على الناس في الشوارع، من أجل الحؤول دون إصابتهم بالجفاف. وحسب بيانات الصليب الأحمر، وُزع نحو 30 ألف قنينة ماء فقط في ظهيرة الثلاثاء.

وفي الجزء الآخر من الكوكب، أطلقت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تحذيرات وإرشادات متعلقة بالحرارة المفرطة. وقالت الإدارة إن هذه التحذيرات غطت أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة، خاصة في معظم أنحاء غرب البلاد.

وفي الصين، أدت موجة الحرارة إلى قفزة قياسية في إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجة السكان للتكييف. وقالت شركة "تشاينا إنرجي"، في بيان يوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز، إنها سجلت زيادة مهولة في إنتاجها من الكهرباء بلغت 210 ملايين كيلوواط ساعة مقارنة باليوم السابق.

حرائق ومخاطر وفاة

في بلاغها الأخير، حذرت الوكالة الدولية للأرصاد الجوية من زيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات، التي قد تتسبب فيها درجات الحرارة المرتفعة بالليل. قال كبير مستشاري الحرارة الشديدة في المنظمة، جون نيرن، بأن: "ارتفاع درجات الحرارة ليلاً يشكل خطورة خاصة على صحة الإنسان، لأن الجسم غير قادر على التعافي من الحرارة المستمرة، وهذا يؤدي إلى زيادة حالات النوبات القلبية والوفاة".

وأضاف نيرن قائلاً: "تعتبر الحرارة من المخاطر الصحية المتزايدة بسرعة بسبب التحضر المتزايد أو السريع، وارتفاع درجات الحرارة القصوى وشيخوخة السكان". ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة، توفي 60 ألف شخص إضافي بسبب درجات الحرارة الشديدة في أوروبا الصيف الماضي، على الرغم من خطط الإنذار المبكر والعمل الصحي القوية في القارة.

وإضافة إلى هذه المخاطر الصحية، تواجه عدة دول في العالم حرائق غابات واسعة. وفي جنوب أوروبا، تكافح السلطات اليونانية، لليوم الرابع على التوالي، من أجل إخماد الحرائق التي شبت في عدد من غابات البلاد، ويقع أكبر حريق حاليا في منطقة ديرفينوريا على بُعد خمسين كيلومتراً شمال أثينا.

وأجلت السلطات اليونانية آلاف السكان جراء الحرائق، وأعلنت فرنسا أنها سترسل قاذفتي مياه للمساهمة في إخماد النيران، وقالت أثينا إنّها تلقّت وعداً مماثلاً من جارتها إيطاليا.

وفي إيطاليا أيضاً، اندلعت حرائق واسعة في منطقة الألب على الحدود مع سويسرا. وبسبب هذه الحرائق، كانت السلطات السويسرية أعلنت الاثنين، عن إجلاء أكثر من 200 شخص من قرية بيتش في الألب السويسرية.

وفي إسبانيا، استمرت حرائق الغابات التي اندلعت، السبت، في جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري في الخروج عن نطاق السيطرة، آتية حتى الآن على نحو 5 آلاف هكتار من المساحات الخضراء. وقالت حكومة جزر الكناري في بيان، إنّ "الحريق اندلع صباح السبت من بلدة بونتاغوردا والمنطقة المتضرّرة تتجاوز ألفي هكتار".

وحسب وسائل إعلام إسبانية، يكافح منذ صباح السبت، نحو 300 عنصر إطفاء بمساعدة عشر طائرات لإخماد الحرائق. وتسببت هذه الحرائق بإجلاء ما لا يقل عن 4 آلاف شخص وتدمير ما لا يقل عن 13 منزلاً.

وفي المنطقة العربية، شهدت غابة تافوغالت، في إقليم بركان شمال شرق المغرب الاثنين اندلاع حرائق واسعة. وبحسب وسائل الإعلام المغربية، أتت هذه الحراق على نحو 400 هكتار من الغطاء الغابوي. مضيفة أن تكوُّن تلك الغابة من نبات العرعار الجاف وأشجار الكاليبتوس إلى جانب سرعة الرياح، كان عاملاً ساهم في توسّع نطاق الحريق، مما صعّب مأمورية إخماده.