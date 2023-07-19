أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا، لدعم جهودها بالتصدي للهجمات الروسية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة تشمل مجموعة حديثة من أسلحة الدفاع الجوي ومعدات إزالة الألغام وذخيرة للمدفعية ومعدات تصدٍّ للطائرات من دون طيار، وطائرات مسيّرة.

وأوضحت أن هذه الحزمة بمنزلة "بداية عملية تعاقد لتوفير قدرات إضافية ذات أولوية لأوكرانيا".

ومنحت الولايات المتحدة هذه المساعدات العسكرية لكييف في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تعطي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حق شراء أسلحة من مقاولي الدفاع وإرسالها إلى أوكرانيا، وفق المصدر ذاته.

والثلاثاء، قال رئيس الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي في مؤتمر صحفي إن كييف "لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من القوة القتالية"، واصفاً المعركة مع روسيا بأنها "صعبة للغاية" ولا سيما مع زرع موسكو للألغام في عدد من المناطق.

وأوضح أن القوات الأوكرانية "تشق طريقها ببطء في حقول الألغام، لكن بشكل ثابت".

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول الغربية إمداداً بالمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، لمواجهة الحرب التي تشنها موسكو ضد كييف منذ فبراير 2022.