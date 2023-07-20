اقتحمت مجموعات من أنصار التيار الصدري، ليل الأربعاء-الخميس، مبنى السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على الاعتداءات التي تطال القرآن الكريم وأضرموا النيران في بعض أقسامها.

وحطّم المتظاهرون الحواجز الخرسانية التي أقيمت حول السفارة للاحتجاج على الاعتداءات التي تطول القرآن الكريم.

وأحرق المتظاهرون أقساماً من مبنى السفارة ما أدى إلى تصاعد دخان أسود من المبنى.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لتفريق المحتجين وإبعادهم عن السفارة.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية السويدية أن موظفي السفارة السويدية في بغداد "في مكان آمن". وقالت: "نحن على علم بالوضع. طاقم سفارتنا (في العراق) في مكان آمن والسفارة على اتصال مستمر معهم".

وقالت الوزارة إن "السلطات العراقية مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها"، مشددة على أن الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين "يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية فيينا".

ورفع بعض المتظاهرين الذين تجمعوا حول السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس نسخاً من المصحف، فيما رفع آخرون صوراً للمرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.

تحقيق عاجل

من جانبها أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان "بأشد العبارات" الخميس حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، معتبرة أن "هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها".

وذكر البيان أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير الخميس بين الساعة 11,00 والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي.

وموميكا الذي يريد إحراق المصحف في السويد، هو لاجئ عراقي هناك، وأحرق في 28 يونيو/حزيران كذلك صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.

وأكّدت الشرطة السويدية الأربعاء أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيجري التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري بحرية التجمّع.

وقال متحدث باسم الشرطة السويدية إن ذلك لا يعني أنها توافق على ما سيجري.

ودفع حرق موميكا لصفحات من نسخة من المصحف في يونيو/حزيران، مناصرين للتيار الصدري في العراق إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد في 29 يونيو/حزيران.

حينها بقي المتظاهرون قرابة الخمسة عشر دقيقة في السفارة قبل أن يخرجوا منها بينما أدان مقتدى الصدر والحكومة العراقية كذلك بشدّة ما فعله سلوان موميكا في السويد.